Quién es Léo Índio, el sobrino de Jair Bolsonaro que está asilado en Puerto Iguazú

Leonardo Rodrigues de Jesus vive en Misiones desde hace más de un año y medio como refugiado porque está acusado de participar en el intento de golpe de Estado de 2023 en Brasil. Tiene un pedido de detención.

En el medio de las versiones sobre que Flávio Bolsonaro podría haber cruzado la frontera con Argentina para fugarse a Estados Unidos , surgió el nombre de un primo hermano del excandidato a presidente del Partido Liberal que vive en Misiones y tiene pedido de captura por participar del golpe de Estado hace tres años.

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

Léo Índio , cuyo nombre real es Leonardo Rodrigues de Jesus, es un sobrino político del exmandatario Jair Bolsonaro que está refugiado en Puerto Iguazú junto a más de 100 simpatizantes del expresidente que abandonaron Brasil por causas judiciales vinculadas al intento de golpe de Estado de enero de 2023.

El concejal de Puerto Iguazú Alejandro Verón consideró en radio Rivadavia que la presencia de este primo de Flávio podría haber generado "una confusión".

Leó Índio compartió este martes una historia en su cuenta de Instagram en la que replicó una publicación que aseguraba que su primo había escapado de Brasil y viajado a Estados Unidos después de cruzar por Misiones . El prófugo acompañó la imagen con una frase en portugués: "O Brasil não é um país seguro para pessoas boas" ("Brasil no es un país seguro para las personas buenas").

La selfie de Leó Índio durante el intento de golpe de Estado en Brasil.

" Porque me hice un selfie frente a la Plaza de los Tres Poderes fui incluido en este proceso del 8 de enero ", se había quejado Léo Indio en diálogo con la radio brasilera Massa FM y había afirmado haber huido a Argentina por "persecución política".

Rodrigues de Jesus tiene 43 años y es hijo de una hermana de Rogéria Nantes Braga, la primera esposa del expresidente brasileño, y primo hermano de Flávio, Carlos y Eduardo Bolsonaro.

Es conocido públicamente como Léo Índio y desarrolló su actividad política dentro del movimiento bolsonarista. En 2022 fue elegido concejal suplente en Cascavel, una ciudad del estado brasileño de Paraná ubicada a unos 164 kilómetros de la Triple Frontera.

Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba en la lista de pasajeros del avión de Puerto Iguazú

Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba incluido dentro de la lista de pasajeros que se encuentra en retenido en Puerto Iguazú, en Misiones, y que tenía como destino Estados Unidos. El excandidato a presidente es investigado por la Policía de Brasil.

El Tribunal de Brasil ordenó la prohibición para salir del país por distintas causas en trámite en su contra, pero hace algunas horas comenzaron a circular informaciones que indicaban que el hijo del expresidente brasileño habría cruzado a Argentina a pie.

EFE/Antonio Lacerda

Con el correr de las horas, desde Migraciones negaron que el excandidato a presidente se encontrara en la lista del vuelo ejecutivo en cuestión, pero el piloto Mauro Mattosinho confirmó que Flávio Bolsonaro estaba dentro de la nómina de pasajeros. Según contó, el piloto accedió a la información a partir de la data de un empleado presente en dicho vuelo.