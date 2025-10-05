5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

La empresaria Michelle Imán Schmukler contó en sus redes sociales el violento hecho que sufrió en Palermo junto a su bebé de ocho meses.

Por
Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Instagram @michelleiman

La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler relató en sus redes sociales un violento episodio de odio y antisemitismo sufrido este sábado en su propia casa de parte de un vecino.

El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.
Te puede interesar:

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

"Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía 'judía, judía, judía'. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco", le gritó un hombre, vecino de su propio complejo de edificios. Luego, el ataque pasó de las palabras a los hechos: el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.

"Cuando llegó la Policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería", denunció con indignación Schmukler.

Michelle Imán Schmukler influencer judia ataque antisemita
Michelle Schmukler comparte su día a día con sus seguidores en redes sociales.

Michelle Schmukler comparte su día a día con sus seguidores en redes sociales.

"Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, la denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal contesta, de turno porque es sábado, denle un botón de pánico", explicó Idán, la pareja de Michelle, y agregó: "Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntándole a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá, y nadie le va a tocar el timbre a decirle algo, nadie lo detiene".

"El pibe está ahora en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado, arriba nuestro. Y yo tengo que esperar al lunes, a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Es insólito totalmente", remarcó.

En el cierre del video, que se viralizó rápidamente, la joven aseguró: "Tengo miedo por mis hijos, por mi persona, por mi integridad, este señor sigue en el edificio y no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención".

A las pocas horas, la pareja subió otro video en el que agradecieron la difusión y aclararon que recibieron contacto de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la cartera de Seguridad porteña.

La denuncia de Michelle Imán Schmukler tras el ataque antisemita

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ya hay nueve detenidos por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Quiénes son los nuevos tres sospechosos que buscan por el triple femicidio en Florencio Varela

El colectivo pertenece a la empresa Córdoba Coata.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron un feto en el baño de un micro de larga distancia

La chocó un auto, voló varios metros y se levantó sin heridas

Video: la chocó un auto, voló varios metros y se levantó sin heridas

Lara tenía 15 años. 

La mamá de Lara aseguró que "la engañaron con dólares" y que las tres chicas "son las víctimas"

Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

A un año de la desaparición de Luciana Moñoz, irá a juicio el único imputado.

A un año de la desaparición de Luciana Muñoz, irá a juicio el único imputado

Rating Cero

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

últimas noticias

play
Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Hace 13 minutos
Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo.

Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo

Hace 21 minutos
Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Hace 22 minutos
Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Hace 47 minutos
Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

Hace 50 minutos