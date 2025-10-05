Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler relató en sus redes sociales un violento episodio de odio y antisemitismo sufrido este sábado en su propia casa de parte de un vecino.
La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler relató en sus redes sociales un violento episodio de odio y antisemitismo sufrido este sábado en su propia casa de parte de un vecino.
"Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía 'judía, judía, judía'. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco", le gritó un hombre, vecino de su propio complejo de edificios. Luego, el ataque pasó de las palabras a los hechos: el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.
"Cuando llegó la Policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería", denunció con indignación Schmukler.
"Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, la denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal contesta, de turno porque es sábado, denle un botón de pánico", explicó Idán, la pareja de Michelle, y agregó: "Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntándole a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá, y nadie le va a tocar el timbre a decirle algo, nadie lo detiene".
"El pibe está ahora en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado, arriba nuestro. Y yo tengo que esperar al lunes, a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Es insólito totalmente", remarcó.
En el cierre del video, que se viralizó rápidamente, la joven aseguró: "Tengo miedo por mis hijos, por mi persona, por mi integridad, este señor sigue en el edificio y no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención".
A las pocas horas, la pareja subió otro video en el que agradecieron la difusión y aclararon que recibieron contacto de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la cartera de Seguridad porteña.