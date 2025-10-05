Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

La empresaria Michelle Imán Schmukler contó en sus redes sociales el violento hecho que sufrió en Palermo junto a su bebé de ocho meses.

La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler relató en sus redes sociales un violento episodio de odio y antisemitismo sufrido este sábado en su propia casa de parte de un vecino.

"Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía 'judía, judía, judía'. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco" , le gritó un hombre, vecino de su propio complejo de edificios. Luego, el ataque pasó de las palabras a los hechos: el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses .

"Cuando llegó la Policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería" , denunció con indignación Schmukler.

"Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, la denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal contesta, de turno porque es sábado, denle un botón de pánico" , explicó Idán, la pareja de Michelle, y agregó: "Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntándole a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá, y nadie le va a tocar el timbre a decirle algo, nadie lo detiene".

"El pibe está ahora en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado, arriba nuestro. Y yo tengo que esperar al lunes, a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Es insólito totalmente", remarcó.

En el cierre del video, que se viralizó rápidamente, la joven aseguró: "Tengo miedo por mis hijos, por mi persona, por mi integridad, este señor sigue en el edificio y no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención".

A las pocas horas, la pareja subió otro video en el que agradecieron la difusión y aclararon que recibieron contacto de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la cartera de Seguridad porteña.

La denuncia de Michelle Imán Schmukler tras el ataque antisemita