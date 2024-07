Así luciría Shermie de The King of Fighters en la vida real según la inteligencia artificial

Así luciría Shermie de la saga de videojuegos The King of Figthers en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

Recientemente, a pedido de los usuarios, la IA transformó a Shermie , de la popular saga de videojuegos de lucha The King of Fighters , en la vida real . Convirtió a este personaje en una serie de increíbles fotografías , a continuación te las mostramos.

Shermie-KoF-XV-capa.jpg

Cómo se vería Shermie de The King of Fighters en la vida real según la inteligencia artificial

Shermie es un personaje de la popular serie de videojuegos de lucha The King of Fighters, de SNK. Su primera aparición fue en King of Fighters '97 como miembro del equipo New Face Team junto a Yashiro Nanakase y Chris. Desde entonces, se convirtió en uno de los personajes clásicos de la saga. En la vida real podría verse así:

Raza : Asiática (presumiblemente japonesa)

: (presumiblemente japonesa) Género : Mujer

: Edad : Alrededor de 30 años (varía según el juego)

: Alrededor (varía según el juego) Físico : Shermie es una mujer alta y delgada con una figura curvilínea . Tiene el cabello largo y rojo que suele llevar suelto o recogido en una colita de pelo . Sus ojos son verdes .

: Shermie es con una . Tiene el que suele llevar . Sus . Vestimenta: En los videojuegos, Shermie suele llevar un atuendo chino revelador, que consiste en un top corto, una falda corta y botas altas. También ha usado trajes tradicionales japoneses.

shermie-the-king-of-fighters.jpg

shermie-the-king-of-fighte.jpg

shermie-the-king-of-.jpg

shermie-the-king.jpg

shermie.jpg

shermieeee.jpg