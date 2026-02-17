17 de febrero de 2026 Inicio
Así estafan desde la cárcel: cómo funcionan las sextorsiones, la nueva modalidad delictiva

Un joven grabó un vivo de TikTok en el que de fondo se escuchaba, en tiempo real, cómo otro hombre extorsionaba a su víctima haciéndole creer que tenía una denuncia policial en su contra por hablar en apps de citas con un menor.

Los reclusos simulan ser policías para extorsionar a sus víctimas.

Un video transmitido en vivo por TikTok volvió a encender las alarmas sobre una modalidad de sextorsión que ya tuvo consecuencias trágicas en la Argentina, como la muerte de un soldado de Gendarmería en la Quinta de Olivos.

Conmoción en Termas de Río Hondo: encontraron el cuerpo de una mujer calcinado, mutilado y envuelto en una frazada

En el video en vivo, mientras un joven se grababa en primer plano, se escucha cómo un hombre, privado de su libertad, participa de una llamada en la que, junto a otros interlocutores, amenaza y extorsiona a una víctima haciéndose pasar por personal policial.

La escena muestra con crudeza el modus operandi: los estafadores simulan actuar desde una comisaría, utilizan un léxico policial y reproducen de fondo sonidos que imitan una radio con modulación oficial, para darle verosimilitud al engaño.

En la conversación le hacen creer a la víctima que existe una denuncia penal en su contra por el supuesto envío de fotos íntimas a un menor de edad, y aseguran contar con todos sus datos personales y familiares.

“Yo ahora te voy a hacer la llamada del teléfono de un compañero porque estoy ayudando de acá de la comisaría”, se escucha decir a uno de los interlocutores. En otro tramo, lo intimidan con una falsa vigilancia cercana: “Si vos me cortás ahora, voy a ir hasta la puerta de tu domicilio”. Incluso se dan instrucciones entre ellos sobre cómo continuar la extorsión, dejando en evidencia que se trata de una maniobra organizada.

Según se desprende del audio, la captación se habría iniciado a través de una aplicación de citas, mencionada explícitamente como Jaumo, una constante en este tipo de estafas. A cambio de dinero, los delincuentes ofrecen “borrar” la supuesta conversación comprometedora y frenar la denuncia inexistente.

El caso remite de manera directa al de Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras ser víctima de una estafa idéntica. “Es exactamente la misma metodología”, analizó Diego Gabriele en C5N junto a la mesa de Mañanas Argentinas, subrayando que el impacto psicológico de este tipo de amenazas puede ser devastador.

