Internaron a Alberto Samid en Uruguay y su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Argentina

El empresario fue ingresado al Hospital Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria; sin embargo, su cuadro se complicó tras detectarle un virus en la sangre. Su esposa, Marisa, compartió un posteo en redes sociales y solicitó ayuda para tratarlo en la Argentina.

Su familia pide ayuda para trasladarlo a Buenos Aires. 

Alberto Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este por un virus en la sangre y su esposa Marisa Scarafía pidió ayuda para poder obtener un avión sanitario para trasladarlo a la Argentina.

La mujer informó en redes que el empresario fue ingresado tras sufrir una complicación de salud que obligó a su hospitalización. Según relató, el cuadro comenzó con una infección urinaria, pero con el correr de las horas la situación se agravó.

De acuerdo a su testimonio, los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre y describieron el cuadro como "muy peligroso". La infección habría provocado una fuerte alteración en sus valores en sangre, con descenso de plaquetas y glóbulos blancos.

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", expresó Marisa y solicitó la ayuda de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y, a los intendentes peronistas. "Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos. Pueden comunicarse al celular de él 1152494469 o al mio 1161685916. Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él", cerró.

