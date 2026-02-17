Internaron a Alberto Samid en Uruguay y su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Argentina El empresario fue ingresado al Hospital Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria; sin embargo, su cuadro se complicó tras detectarle un virus en la sangre. Su esposa, Marisa, compartió un posteo en redes sociales y solicitó ayuda para tratarlo en la Argentina. Por + Seguir en







Su familia pide ayuda para trasladarlo a Buenos Aires.

Alberto Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este por un virus en la sangre y su esposa Marisa Scarafía pidió ayuda para poder obtener un avión sanitario para trasladarlo a la Argentina.

La mujer informó en redes que el empresario fue ingresado tras sufrir una complicación de salud que obligó a su hospitalización. Según relató, el cuadro comenzó con una infección urinaria, pero con el correr de las horas la situación se agravó.

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026 De acuerdo a su testimonio, los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre y describieron el cuadro como "muy peligroso". La infección habría provocado una fuerte alteración en sus valores en sangre, con descenso de plaquetas y glóbulos blancos.