Evita infracciones: cuáles son las principales multas que están aplicando en las rutas

Las fiscalizaciones apuntan a reducir riesgos y ordenar la circulación. Cumplir las normas evita sanciones y mejora la seguridad en cada viaje.

El aumento de circulación por las vacaciones llevó a reforzar la presencia de personal de seguridad vial.

  • Los controles viales intensificaron la fiscalización sobre documentación obligatoria y elementos de seguridad.
  • La ausencia de VTV vigente y los matafuegos fuera de término aparecen como las faltas más detectadas.
  • El incremento del tránsito turístico generó mayor presencia de operativos en corredores clave.
  • A nivel nacional, el exceso de velocidad y el uso del celular al conducir siguen siendo factores centrales en sanciones y siniestros.

Evitar sanciones en la ruta depende, en gran medida, de cumplir con requisitos básicos que muchas veces se descuidan. Los operativos de control detectan reiteradamente infracciones vinculadas a documentación, seguridad del vehículo y conductas riesgosas al volante.

Durante la temporada, el aumento de desplazamientos por turismo generó un flujo vehicular más intenso, especialmente en corredores que conectan provincias y destinos recreativos. Este contexto llevó a reforzar la presencia de personal de seguridad vial, con verificaciones periódicas orientadas a reducir riesgos y ordenar la circulación.

Las autoridades remarcan que las actas no solo responden a incumplimientos administrativos, sino también a prácticas que pueden derivar en accidentes graves, lo que explica el énfasis en la prevención y en el respeto de las normas vigentes.

Qué multas son las principales que reciben los autos en las rutas nacionales

En los controles habituales se solicita la documentación esencial para circular, tales como licencia de conducir, seguro obligatorio y Verificación Técnica Vehicular actualizada. También se supervisa el uso del cinturón de seguridad, la circulación con luces bajas encendidas y la presencia de matafuegos reglamentarios.

Entre las infracciones más reiteradas figuran la falta de VTV y los extintores vencidos. Cuando la verificación no está al día, se confecciona el acta correspondiente, se retiene la licencia y se otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación ante el Juzgado de Faltas.

Las autoridades señalaron que las autorizaciones para manejar vehículos de terceros continúan siendo válidas, aunque ahora muchas se gestionan mediante herramientas digitales oficiales. Además, los operativos se mantienen activos todos los días con esquemas ya establecidos, independientemente de los fines de semana largos.

Cómo se debe llevar un matafuego en el vehículo para evitar multas.

A nivel país, los organismos de seguridad vial identifican como causas recurrentes de siniestros el exceso de velocidad y la distracción. El uso del teléfono celular representa uno de los principales focos de desatención, ya que se aparta la vista del camino durante pocos segundos, lo que lleva a recorrer decenas de metros sin control visual.

Acciones como manipular el GPS, responder mensajes o girar para interactuar con otros ocupantes elevan el riesgo de incidentes. Superar los límites permitidos, por otra parte, constituye una de las faltas más severas y puede derivar en sanciones económicas importantes e incluso en la suspensión de la licencia.

Otras conductas sancionadas incluyen cruzar semáforos en rojo, estacionar en lugares prohibidos, especialmente en zonas críticas que afectan accesos o la circulación, y evadir el pago de peajes, lo que puede generar penalidades con un importante monto económico a saldar en algún momento.

