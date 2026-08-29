29 de agosto de 2026 Inicio
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Dos cantantes de ópera se encontraron en el tren y su video se volvió viral

Una situación espontánea y fuera de lo común sorprendió a los pasajeros y generó mucha repercusión en las redes sociales.

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El show de ópera en pleno tren que se volvió viral.

El show de ópera en pleno tren que se volvió viral.

Redes sociales
  • Dos cantantes líricos protagonizaron un inesperado encuentro durante un viaje en tren.
  • Ambos interpretaron juntos una reconocida pieza de La Traviata.
  • El momento fue grabado y rápidamente comenzó a circular en redes.
  • La escena acercó la ópera a un espacio cotidiano y sorprendió a los pasajeros.

Un viaje en tren terminó convirtiéndose en un pequeño escenario de ópera y sorprendió a quienes se cruzaron con la escena. Todo ocurrió en Buenos Aires, cuando dos cantantes líricos coincidieron durante un recorrido de la Línea Mitre. Lo que parecía un encuentro más entre pasajeros terminó con una interpretación espontánea que rápidamente empezó a circular en redes sociales. La particularidad del momento estuvo justamente en lo inesperado de la situación.

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.
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Los protagonistas fueron Pablo Lallana, tenor oriundo de Misiones, y Gloria Mabel Mariucci, una soprano de Buenos Aires. Ambos se animaron a interpretar juntos “Libiamo ne’ lieti calici”, una de las piezas más conocidas de La Traviata. Lallana fue quien compartió inicialmente las imágenes del encuentro y mencionó a Mariucci en su publicación. A partir de ahí, el video comenzó a sumar reproducciones y comentarios.

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Mariucci también decidió contar su propia versión de lo ocurrido y explicó que se encontró con el tenor al salir del tren en Tigre. La cantante contó que lleva más de 30 años formando parte de coros y agradeció a Lallana por el momento que compartieron. La escena llamó la atención precisamente porque trasladó una interpretación típica de un teatro a un lugar completamente cotidiano. En pocos segundos, el viaje habitual de los pasajeros se transformó en una presentación improvisada.

Como fue el momento viral entre los dos cantantes de ópera

El encuentro tuvo como eje una interpretación de La Traviata, que ambos cantaron dentro del contexto del viaje. La soprano se sumó al tenor y entre los dos generaron una escena que rápidamente despertó entusiasmo entre quienes la vieron. Las publicaciones recibieron numerosos comentarios de usuarios que celebraron la posibilidad de encontrarse con una expresión artística de ese nivel durante un viaje. El contraste entre la rutina del tren y la música lírica fue uno de los aspectos que más llamó la atención.

En el caso de Mariucci, las repercusiones también incluyeron mensajes de personas que aseguraron conocerla por su recorrido en distintos coros. Según la información difundida en redes, la cantante está vinculada al Coro Santa Isabel. Lallana, por su parte, ya contaba con experiencia en este tipo de presentaciones fuera de los escenarios tradicionales. De hecho, anteriormente había conseguido una importante repercusión con una interpretación realizada en la calle Florida, cerca de Plaza de Mayo.

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El tenor misionero comenzó su formación musical a los 10 años, cuando estudió piano en la Escuela Superior de Música de Misiones. Más adelante integró diferentes coros y continuó desarrollando su recorrido artístico tanto en su provincia como en Buenos Aires. También formó parte del Coro Estable del Centro del Conocimiento de Misiones y luego impulsó un proyecto de crossover lírico. Así, aquel encuentro casual en el tren terminó siendo una nueva muestra de cómo la ópera puede aparecer en los lugares menos esperados y acercarse a todo tipo de público.

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