Quién es Emanuel, la joven promesa que gira por Estados Unidos y busca hacerse un lugar en la música argentina

Siendo todavía un adolescente y con una historia familiar atravesada por la música, el artista comienza a dar sus primeros pasos como solista. Tras el lanzamiento de Hoy de nuevo y con una gira por América del Norte por delante, el joven habló en exclusiva con C5N sobre sus comienzos, sus influencias y el camino que busca construir en la música.

Con apenas 17 años, Emanuel comienza a abrirse camino en la música con una historia que ya lo llevó a recorrer escenarios de Estados Unidos. Creció en una familia de artistas y, después de formar parte de una banda llamada Silver, decidió lanzar su carrera como solista. Un proyecto con el que busca hacerse un lugar en la escena local y conquistar al público argentino.

Mientras transita sus últimos meses de colegio, el joven prepara nuevas giras internacionales y presenta Hoy De Nuevo, la canción con la que inicia una etapa marcada por el pop-rock y la búsqueda de una identidad propia.

“Después de tanto trabajo, ver que haya salido bien y que el estreno haya salido en tiempo y forma es una sensación muy linda. Ya están escuchando mi canción y estoy muy contento”, contó en diálogo con C5N.

Con una fuerte presencia de guitarras e influencias del rock, el joven busca diferenciarse de los géneros que actualmente predominan en la escena musical. “Al reggaetón y al trap los respeto muchísimo, pero no es un género que a mí me gustaría hacer . Si bien es lo que quizás ahora está más de moda, yo me mantengo firme en lo que me gusta”, aseguró. Y explicó que su búsqueda pasa por “hacer canciones” en las que estén presentes “las baterías, las guitarras y los pianos”.

La relación de Emanuel con la música comenzó muchos años antes de pensar en una carrera profesional. Nació en Norteamérica, pero fue criado en Argentina por una familia en la que cantar y escuchar música formaban parte de la vida cotidiana , especialmente por la influencia de su padre, quien también fue cantante.

“Siempre había mucha música en mi casa, sonando siempre, todos cantando: mis abuelos, mi madre, mi padre, incluso mi hermana. Todos en la familia siempre estuvieron muy ligados”, rememoró.

La emoción de Emanuel de cara a las próximas giras por Estados Unidos: "Me di cuenta de que era lo que realmente me apasionaba".

Incluso, cuando era chico, su tío le construyó un pequeño escenario en el que pasaba gran parte del tiempo jugando a ser cantante. Años después, entre 2021 y 2022, decidió comenzar a formarse como músico, aprendió a tocar la guitarra y empezó a experimentar con melodías y composiciones propias. Fue entonces cuando entendió que la música había dejado de ser solamente un pasatiempo y era su vocación.

“Me di cuenta de que era lo que realmente me apasionaba, lo que me movía las entrañas. Era lo que quería hacer por el resto de mi vida”, expresó.

Entre el colegio y una carrera que empieza a elevarse

Emanuel atraviesa esta etapa de su carrera con una particularidad: todavía está terminando el secundario. A sus 17 años, asiste a un colegio de doble escolaridad y en diciembre finalizará sus estudios. “Es un poco complicado, más que nada por los horarios, pero de alguna manera me hago el tiempo. Después de las cinco de la tarde lo voy llevando como puedo, intentando enfocarme en mis obligaciones, pero a la vez dándole importancia a lo que me gusta hacer y formándome en eso”, explicó.

Con nuevos temas en proceso y más presentaciones por delante, el objetivo ahora es continuar desarrollando su proyecto como solista y comenzar a hacerse un lugar entre los artistas argentinos. “Lo importante es poner los objetivos y soñar en grande, no limitarse. Somos nosotros mismos los que con nuestra cabeza y nuestros miedos nos frenamos. Lo importante es seguir adelante, soñar en grande y creer en uno mismo”, expresó.

Mientras transita los últimos meses de colegio, Emanuel se enfoca en la composición de nuevos éxitos.

Raíces, el proyecto que comenzó su papá, que hoy lidera y que lo llevó a presentarse en Estados Unidos

A pesar de estar iniciándose en la industria, Emanuel ya comenzó a sumar experiencia internacional y en marzo realizó una serie de presentaciones en Estados Unidos que lo llevaron por Ohio y West Virginia.

Las presentaciones forman parte de Raíces, un proyecto con una fuerte historia familiar: fue creado por su padre a comienzos de los 2000 y, años después, Emanuel tomó la posta para liderarlo. “Cuando yo comencé con la música y hacer las primeras canciones, mi papá mw ofreció llevar a cabo este proyecto, liderarlo. Y a mí me encantó la idea”, recordó.

Actualmente, se presenta principalmente en escuelas públicas, para acercar la música en español a las aulas estadounidenses. Fue allí donde el joven comenzó a construir su propio vínculo con el público.

Emanuel durante las presentaciones en escuelas públicas.

“El público es excelente. No puedo estar más contento con cómo me reciben, cómo escuchan mis canciones. Me esperan con remeras con mis canciones, firmo pósters”, contó.

De la misma manera, el recorrido continuará en los próximos meses. “A partir del 17 de octubre vamos a hacer la gira en Ohio, de vuelta, en Nueva York y en Nebraska”, explicó sobre las próximas fechas que tiene programadas.

Incluso, su agenda comienza a extenderse hacia 2027 y ya se encuentran proyectando nuevos conciertos en Michigan y con su equipo evalúan regresar nuevamente a Ohio.