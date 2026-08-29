29 de agosto de 2026 Inicio
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Muerte del "El Polaco" Riemersma: qué reveló la autopsia al rescatista de animales

El reconocido proteccionista de perros falleció en un accidente de moto en Santiago del Estero. Durante casi 20 años estuvo al frente del refugio "El Montecito de los Canichones" que ayudó a miles de animales y toda una comunidad que quedó conmocionada.

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La autopsia reveló que Riemersma sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y un hundimiento en el tórax.

La autopsia reveló que Riemersma sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y un hundimiento en el tórax.

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Crece el dolor por la muerte de Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma, el reconocido proteccionista de perros de 49 años que falleció en un accidente de moto en Santiago del Estero. En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo, que determinó las causas de su fallecimiento.

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El hecho ocurrió el pasado jueves a las 15:40, cuando circulaba por calle Alsina, en La Banda, frente al refugio El Montecito de los Canichones, lugar que hace 20 años tenía a cargo. Al llegar a la rotonda, habría perdido el control del vehículo y terminó derrapando, lo que derivó en la caída fatal.

La ambulancia llegó pocos minutos después del impacto y dispuso su traslado urgente al Hospital Regional, donde ingresó sin signos vitales y se terminó por constatar su muerte.

Los datos iniciales de la autopsia reveló que "El Polaco" Riemersma sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y un hundimiento en el tórax.

Eduardo

Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma fue emblema en el proteccionismo de perros.

Quién quedará a cargo del refugio El Montecito de los Canichones

La secretaria de la Asociación Santiagueña El Montecito de los Canichones, Dra. Florencia Carol, asumirá provisoriamente su lugar, ya que es una de las personas que compartió durante años el trabajo y la amistad con Riemersma. "Para muchas personas era el Presidente de la Asociación Santiagueña El Montecito de los Canichones. Para mí era mucho más que eso. Era mi amigo, mi hermano", escribió Carol en redes.

La proteccionista recordó la causa que la unió a El Polaco: "Nos queríamos y nos respetábamos profundamente. Compartimos momentos, sueños, preocupaciones y, sobre todo, una causa que nos unía y que él amó con todo su corazón", definió la rescatista santiagueña.

El último video del Polaco Riemersma antes del accidente

"Así salimos hoy de Narnia rumbo a la pelu con los flequilludos", escribió el rescatista de animales en las redes de el refugio El Montecito de Canichones, momentos antes de su fatal accidente.

"Narnia", como apodan al refugio que sirve de hogar para cientos de perros y gatos, está ubicado en La Banda, Santiago del Estero, sobre la Ruta 16. Es una ONG que se dedica a rescatar y rehabilitar animales abandonados, golpeados, atropellados o discapacitados, brindándoles alimento, agua y un espacio seguro para vivir.

Allí cuentan con un pequeño bosque, lugares de juego, sombra, piletas de lona y hasta una "represa canichona", donde los animales disfrutan y encuentran bienestar. La muerte de su referente deja un vacío enorme en un proyecto que se convirtió en un mundo aparte para decenas de perros y gatos olvidados.

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