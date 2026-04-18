Por qué ponerle papel aluminio a la escoba puede ser un truco perfecto de limpieza Conocé las ventajas de este método de limpieza fácil, económico y práctico que es viral en las redes sociales. Por + Seguir en







Para asegurarte el efecto buscado, es importante que prestes atención al estado del papel aluminio, así el truco sigue siendo efectivo. Por eso, tené en cuenta reemplazarlo cuando veas que está muy arrugado, sucio, roto o deteriorado.

Las redes sociales son fuente de ideas prácticas y económicas para encontrar soluciones sencillas y sustentables a cuestiones cotidianas del hogar.

Entre los trucos populares de cocina y jardinería, se imponen los de limpieza, porque todos queremos hacer más rápido y fácil esa tarea doméstica.

Es un método que cambia para siempre la forma de limpiar los pisos, en especial cuando la suciedad está en esos rincones a los que es difícil llegar.

Se trata de cubrir la escoba con papel aluminio para optimizar el barrido, un truco que se basa en la ciencia, más precisamente en una propiedad física que muchas veces nos pasa inadvertida y que convierte al aluminio en un aliado inesperado. Cada vez más, las redes sociales son fuente de ideas prácticas y económicas para encontrar soluciones sencillas y sustentables a cuestiones cotidianas del hogar. Entre los trucos populares de cocina y jardinería, se imponen los de limpieza, porque todos queremos hacer más rápido y fácil esa tarea doméstica.

Así surgió esta idea que puede parecer curiosa, pero quienes la probaron aseguran que es un antes y un después. Y la recomiendan porque aseguran que es un método que cambia para siempre la forma de limpiar los pisos, en especial cuando la suciedad está en esos rincones a los que es difícil llegar.

Se trata de cubrir la escoba con papel aluminio para optimizar el barrido, un truco que se basa en la ciencia, más precisamente en una propiedad física que muchas veces nos pasa inadvertida y que convierte al aluminio en un aliado inesperado para mantener los pisos de la casa sin polvo ni pelusas.

escobaa Qué beneficios tiene ponerle papel aluminio a la escoba Seguro te pasa todo el tiempo. Y no importa si tus pisos son flotantes, cerámicos o vinílicos. Barrés una y otra vez, y a los pocos minutos ya hay partículas diminutas nuevamente adheridas al suelo. Y ni hablar de las “rebeldes”, que se esconden en los rincones o entre las juntas.

escoba Ahí es donde este truco demuestra ser 100% efectivo gracias a la capacidad del aluminio de modificar la electricidad estática. Así, al cubrir la base o las cerdas de la escoba con un poco de ese rollo de papel que usás para cocinar, los beneficios son: