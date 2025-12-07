Qué son los social run, la nueva tendencia fitness que le gana terreno a los boliches

Coffee rave, tarot, boxeo y stretching son solo algunas de las actividades que se realizan en estos novedosos festivales wellness. Por qué son cada vez más elegidos.

Los social run ganan terreno y son cada vez más elegidos entre los jóvenes y los adultos.

¿Es posible combinar música, amigos, buena energía y diversión en una ecuación que no se trate de salidas nocturnas ni terminar con resaca? Los social run demuestran que sí. Es por eso que cada vez son más las personas que se inclinan este tipo de actividades en las que no solo se hace ejercicio, sino que también se la pasa bien.

Si bien correr siempre fue una alternativa para competir o simplemente para mantenerse en forma y divertirse, C5N visitó Cima Club, una propuesta innovadora más alineada a lo que sería un festival wellness en la que no solo se corre, sino que también invita a realizar actividades variadas para no dejar a nadie afuera.

Los social run le ganan terreno a la vida nocturna y se erigen como tendencia entre la juventud y gran parte de los adultos que apuestan por una vida más sana, adoptando hábitos más saludables que los hacen sentir mejor con ellos mismos.

Más de 600 personas se sumaron a la última edición en las cercanías de Ciudad Universitaria, y todas ellas, con experiencias variadas. Solos, en pareja, o con amigas y amigos, confluyen en este evento tendencia que suma cada vez más adeptos porque, además de entrenar, conocen gente nueva y hasta están esos afortunados que conocen el amor.

Muchos reconocieron que les gustaba el plan de salir de noche pero, que en el afán de transitar el camino del cambio de hábitos, encontraron esta alternativa que los hace divertirse sin dejar de cuidar su salud.

Desde la organización, además, buscan fomentar la integración y que nadie se sienta solo: que la misma energía de hacer actividad física se contagie y se replique entre todos los participantes.

social run 4 Una oportunidad para pasarla bien entrenando.

Nacho Soria, su creador, contó cómo fue que se le ocurrió esta idea que se encuentra en cosntante crecimiento: "Empezamos hace seis meses y la verdad a mí me pasaba de no tener un lugar donde poder compartir todo esto. Sí estuve en clubes de running, pero me pasaba que necesitaba la parte social, la de conocer gente y encontrarte con personas que van cambiando sus hábitos y buscan estar mejor".

Los social run ofrecen actividades diversas para los inscriptos, haciéndolos sentir como unos verdaderos profesionales. Para quienes se pusieron a correr, los esperan masajes y el famoso ice bath, terapia que cuenta con múltiples beneficios para la salud: reducción del dolor muscular y la inflamación, la mejora de la recuperación después del ejercicio, el alivio del estrés y la mejora del estado de ánimo, y potencialmente el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora de la calidad del sueño.

Ice bath El ice bath cuenta con muchos beneficios para la salud. Cima Club

Y para aquellos que quizá no son tan amigos del running y les gustan más los trabajos de fuerza y los fierros, se dispone un espacio con barras y discos para levantar peso como en el gimnasio.

En esta edición también hubo clases de stretching y kickboxing, aunque sin olvidarse de la otra pata fundamental para cuidar la salud. El festival puso a disposición asesorías nutricionales gratuitas en las que los inscriptos podían realizarse antropometrías, estudio indicado para conocer la proporción de grasa y músculo que existe en el cuerpo.

Social run 3 El festival wellness también cuenta con clases de stretching para elongar después de la actividad. Cima Club

Pero ojo, no todo es puro ejercicio: también hubo lectura del tarot, puesto de glitter, fútbol tenis, tenis de mesa, comida y una coffee rave con DJ en vivo. El final ideal para terminar el evento bien arriba sin resaca, sin dolores de cabeza al otro día y, sobre todo, dándose la oportunidad de divertirse en comunidad y sin dejar de entrenar.