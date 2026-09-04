4 de septiembre de 2026 Inicio
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Se despiden las tormentas y vuelve el sol a Buenos Aires, pero se aproxima el frío polar del año

Tras una semana con algunas lluvias aisladas, mejora el tiempo en el AMBA de cara al fin de semana. Sin embargo, el termómetro se desploma y las mínimas descenderán hasta los 2 grados. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento para varias localidades del país.

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El domingo 6 de septiembre la mínima será de 2 grados. 

El domingo 6 de septiembre la mínima será de 2 grados. 

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En medio de una semana con inestabilidad y lluvias aisladas, el tiempo mejora de cara al fin de semana y el sol se mantendrá durante los próximos días. Sin embargo, el ingreso de un nuevo frente frío polar generará el descenso de las temperaturas con mínimas cerca de los 0 grados.

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El frío polar comenzará a ingresar durante el sábado y domingo, desde Meteored adelantaron que "se prevé un marcado descenso de las temperaturas, acompañado por vientos persistentes del sur que harán que la sensación térmica se sitúe varios grados por debajo de los valores reales".

El Viernes 4 presenta una jornada fresca con una temperatura mínima de 7 ° y una máxima agradable que alcanza los 19 ° (registrando unos 14 ° hacia la tarde/noche).

El sol estará acompañado por algunas nubes durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche el cielo se tornará bastante cubierto. No hay probabilidad de lluvias (0%) y los vientos soplarán de manera leve a moderada desde el sector Sudoeste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

En paralelo el SMN, emitió una alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Así empieza el clima de la segunda semana de septiembre tras el fin de semana

El fin de semana comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en el AMBA. Durante el día de ayer se vivió una jornada fresca, con una mínima que partió desde los 4°C y una máxima que llegó a 14°C. El cielo se mantuvo entre parcialmente nublado despejado y no se registraron precipitaciones. El cambio de condiciones llegó después de las lluvias y tormentas que afectaron a la región durante los días previos.

Para hoy domingo, el tiempo continuará incluso más fresco que ayer. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente soleado durante gran parte de la jornada y una posibilidad de lluvia prácticamente nula.

El lunes 7 marcará el comienzo de una recuperación gradual de las temperaturas. En el AMBA se espera una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con períodos de nubosidad y presencia de sol. Las condiciones se mantendrán estables y, al igual que durante el domingo, no se anticipan precipitaciones significativas.

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