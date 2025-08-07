El asesino serial amplió declaración tras la confirmación de que los restos son humanos

El fiscal de la causa, Guillermo Beller, explicó que en los rastrillajes realizados en la vivienda de Matías Jurado se encontraron restos de piel, cartílagos y pelos correspondientes a "un individuo masculino". Ahora resta definir de quiénes se trata.

En medio de la investigación por la desaparición de cinco personas en Jujuy que tiene a Matías Jurado como sospecho, el fiscal del caso confirmó que los restos hallados en la casa del acusado son humanos.

A raíz de esta nueva revelación, Jurado fue trasladado desde el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy hasta la Fiscalía para ampliar declaración ya que la carátula cambió: en un principio el hombre fue imputado como “homicidio simple”, pero ahora quedó caratulara como “homicidio agravado”.

De acuerdo a la informado por el fiscal, en los rastrillajes realizados en la vivienda de Jurado se encontraron restos de piel, cartílagos y pelos. “Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, detalló Guillermo Beller en conferencia.

Tras los primeros análisis se logró constatar que "corresponden a un individuo masculino" , lo que acrecienta la hipótesis de que el acusado está detrás, no solo de la desaparición de Jorge Omar Anachuri, si no también de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25), entre otros.

Por el momento solo se logró saber que se tratan de restos humanos y el próximo resultado de análisis de ADN será fundamental para establecer si pertenecen a alguno de los desaparecidos .

El macabro accionar del asesino serial en Jujuy

Entre otros detalles que brindó el fiscal, Guillermo Beller, señaló que el asesino serial, Matías Jurado, alimentaba a sus mascotas con los restos de sus víctimas.

“Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Jurado alimentaba a otros animales del barrio”, indicó en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo indicó, que hay cinco personas desaparecidas ligadas a Matías Jurado: “La evidencia de la investigación que recabamos con todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación son dos cámaras en las cuales se ve a este individuo llevar a dos de los cinco desaparecidos; el impacto del celular de un tercero de ellos en el domicilio cercano a él y el hallazgo en el allanamiento de prendas de vestir”.

Como ocurrió con el caso de Diego Fernández Lima, el adolescente que encontraron sus huesos después de permanecer desparecido durante décadas en Cohglan, Beller solicitó la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).