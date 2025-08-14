Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

El fiscal Guillermo Beller informó que los análisis de ADN a los restos hallados son de Jorge Anachuri y Sergio González. Además, confirmó que Matías Jurado pidió hablar personalmente con él y ese encuentro será este viernes.

La Justicia que investiga el caso del presunto asesino de Jujuy, Matías Jurado, confirmó que los análisis de ADN de los restos encontrados en la casa del acusado son de dos de las víctimas que se encontraban desaparecidos .

El fiscal Guillermo Beller informó que corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González. Además, reconoció que en las últimas horas recibió una carta por parte de Jurado quien solicitó tener una reunión con el funcionario judicial y aceptó ir al encuentro.

Anachuri, que medía 1,80 de alto, de tez trigueña, ojos marrones y era una persona con discapacidad, f ue visto por última vez con vida el 25 de julio en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Por su parte , González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, tenía cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo, delgado y 1,55 de estatura.

En las últimas horas, llegó a la Provincia un equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas. Además, antropólogos con un geo radar de Gendarmería también están en Jujuy para “d etectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, detalló Beller.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que se trata de un “resultado significativo” para la investigación y también aseguró que los demás perfiles genéticos continúan bajo análisis a fin de constatar sus identidades. Los otros damnificados que continúan desparecidos son Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

Jurado, de 37 años, está detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti por el delito de homicidio con ensañamiento. El sospechoso cuenta con un frondoso prontuario delictivo: lo apresaron cuando tenía 17 años, luego en 2017 la Policía lo capturó por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. A su vez, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel, aunque fue liberado en 2020.

Matías Jurado le mandó una carta al fiscal de la causa

El fiscal regional Guillermo Beller informó que este miércoles llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta enviada por Matías Jurado, acusado por la desaparición de cinco personas en Jujuy, desde el penal, solicitando entrevistarse personalmente con él.

El funcionario público aseguró que accederá a la solicitud de Jurado, que cuenta con su defensor oficial y ya fue entrevistado por un licenciado del MPA, y será este viernes. “Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Por supuesto que vamos a acceder y, en principio, el encuentro será el día viernes”, informó Beller durante la conferencia de prensa.

La reunión se dará en un contexto de fuertes avances en la causa, luego de que se confirmara la presencia de material genético de dos de las personas desaparecidas en la vivienda del imputado.

Beller adelantó que la nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra el acusado de 37 años, ya que hasta el momento solo estaba acusado por uno de los homicidios. Por otra parte, el lunes 18 de agosto llegarán equipos especializados de Nación y canes entrenados para la búsqueda de restos humanos que realizarán excavaciones en su domicilio.