Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y tuvo réplicas en varias provincias

Un sismo de magnitud 4,8° en la escala de Richter sacudió a La Rioja durante la tarde noche del viernes y la magnitud es considerada de gravedad mediana, ya que logró que el movimiento fuera percibido en localidades de las provincias de Córdoba, Catamarca y San Juan.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) registró que el evento fue a las 17:42 y, según el reporte oficial, tuvo epicentro 74 kilómetros al sudoeste de la localidad de Patquía y con una profundidad estimada de 9 kilómetros.
El movimiento sísmico se sintió en el sur de San Juan y en la región de Traslasierra en Córdoba. Según el medio El Tiempo de San Juan, una de las ciudades que lo sintieron de cerca fue San Agustín, debido a que se encuentra a 33 kilómetros del epicentro.
Por último, según El Doce.tv el fenómeno fue sentido por habitantes de la localidad de Río Cuarto y en gran parte del Valle de Traslasierra. En caso de Catamarca, el medio Catamarca Actual indicó que se sintió en San Fernando del Valle de Catamarca.
No se registraron daños materiales ni afectaciones personales confirmadas por las autoridades. El organismo indicó que “la población debe seguir las recomendaciones de seguridad habituales ante estos fenómenos”.