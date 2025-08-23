Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y tuvo réplicas en varias provincias El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que se trató de un fenómeno de 4,8° en la escala de Richter y empezó el viernes por la tarde. Por







Un fuerte sismo sacudió a La Rioja. Redes sociales

Un sismo de magnitud 4,8° en la escala de Richter sacudió a La Rioja durante la tarde noche del viernes y la magnitud es considerada de gravedad mediana, ya que logró que el movimiento fuera percibido en localidades de las provincias de Córdoba, Catamarca y San Juan.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) registró que el evento fue a las 17:42 y, según el reporte oficial, tuvo epicentro 74 kilómetros al sudoeste de la localidad de Patquía y con una profundidad estimada de 9 kilómetros.

El movimiento sísmico se sintió en el sur de San Juan y en la región de Traslasierra en Córdoba. Según el medio El Tiempo de San Juan, una de las ciudades que lo sintieron de cerca fue San Agustín, debido a que se encuentra a 33 kilómetros del epicentro.

Por último, según El Doce.tv el fenómeno fue sentido por habitantes de la localidad de Río Cuarto y en gran parte del Valle de Traslasierra. En caso de Catamarca, el medio Catamarca Actual indicó que se sintió en San Fernando del Valle de Catamarca.