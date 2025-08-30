30 de agosto de 2025 Inicio
Axel Kicillof, sobre el peronismo: "Todos los sectores, que parecía que estábamos peleadísimos, nos estábamos reseteando"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó la unión del espacio y aseguró que "estamos muy enfocados en ganar septiembre para luego ganar octubre". "Acordamos hacer una boleta que es la de Fuerza Patria y que sea lo más amplia posible”, agregó.

Kicillof brindó su visión del presente. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió este sábado a la situación del peronismo de cara a las elecciones legislativas nacionales y de la provincia de Buenos Aires. "Todos los sectores, que parecía que estábamos peleadísimos, nos estábamos reseteando", explicó previo a destacar la unión del espacio: "Estamos muy enfocados en ganar septiembre para luego ganar octubre".

Axel Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: Milei va a seguir con más ajuste y motosierra
Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: "Milei va a seguir con más ajuste y motosierra"

Durante una entrevista en Radio Con Vos, Kicillof destacó que "acordamos hacer una boleta que es la de Fuerza Patria y que sea lo más amplia posible”, a la vez de poner el foco en el diálogo en buenos términos que mantiene con la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Sergio Massa, el referente social Juan Grabois y demás dirigentes peronistas.

"Venimos de una derrota electoral. Está bien que haya discusiones, cuanto más haya puertas adentro y más productivas sean, mejor. Ahora pongamos pausa sobre cualquier diferencia. Los puntos de distancia son infinitamente menores que los que tenemos con Milei o con Macri”, describió el economista.

En este marco, la máxima autoridad bonaerense también cargo contra la figura del Presidente, a quien calificó como “una estafa electoral” y “un payaso”: “El que lo votó a Milei se dio cuenta que, entre las estafas, lo votó a Milei pero la que manda es la hermana de Milei, que no tiene un currículum que muestre que esté preparada para esto. Ponele que es una espontánea también”.

axel milei 2
Axel Kicillof renovó sus criticas a Javier Milei.

“Lo de Milei es criminal con la industria nacional y muy difícil de remontar después. Cuando venimos nosotros nos exigen más porque hay que pagar la deuda que tomaron Macri y Milei, rearmar el tejido industrial, la universidad y los científicos que expulsan. Se cayó el jarrón y hay que pegarlo”, agregó en el continuado de criticas a su gestión de gobierno.

Luego insistió con que la secretaria general de la Presidencia no actúa sola, sino bajo el ala de Eduardo “Lule” Menem. “Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna ‘Lule’, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!”, lanzó Kicillof.

Para sobre el final del tema cerrar con ironía: “¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem? ¡Hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban infiltrados o estaban camuflados, es una cosa muy rara lo que está ocurriendo. Yo llamo la atención: esto nos lleva a un destino calamitoso”.

Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen positiva

A días de las elecciones legislativas

Tres Punto Zero 1

bonaerenses, un estudio elaborado por la consultora Trespuntozero reveló durante la semana que el gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional.

Ante la pregunta sobre "¿qué imagen tiene sobre los siguientes dirigentes políticos", los resultados arrojan que la expresidenta Cristina Kirchner, también supera al líder libertario en imagen positiva con un 41,8%, como así también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que solo acumula un 32.8%.

