31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3809 del sábado 30 de agosto de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Redes Sociales

Este sábado 30 de agosto volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3807 del sábado 23 de agosto de 2025

Loto Plus: resultados del sábado 30 de agosto de 2025

NÚMERO PLUS 3

Loto Tradicional del sábado 30 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 12-13-14-22-33-40

Loto Match del sábado 30 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 03-07-11-21-27-41

Loto Desquite del sábado 30 de agosto de 2025

Los números seleccionados fueron: 16-17-21-26-30-40

Loto Sale o Sale del sábado 30 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 2-16-24-27-28-35

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 3 de Septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $15.692.000.000.

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 27 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3808 del miércoles 27 de agosto de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.299 del miércoles 27 de agosto de 2025

Estos son los resultados del sorteo del domingo 24 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.298 del domingo 24 de agosto de 2025

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Es importante tomar precauciones al calefaccionar los ambientes.

No es el caloventor: el electrodoméstico que tenés que desenchufar a la noche para no incendiar tu dormitorio

Los pallets se consolidan como un reemplazo natural del sommier en un contexto especial.

Adiós al sommier: la nueva moda rústica que se implementa en los hogares para descansar

Rating Cero

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

"Mejores amigos": Nico Vázquez está cada vez más cerca de Dai Fernández

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Marcelo Tinelli tiene nuevo programa: de qué trata y quiénes lo acompañarán

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3809 del sábado 30 de agosto de 2025

Hace 46 minutos
play
Franco Mastantuono en Real Madrid.

Mastantuono comienza a brillar en Real Madrid: participación en un gol y una gambeta notable

Hace 47 minutos
play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

Hace 49 minutos
Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

"Mejores amigos": Nico Vázquez está cada vez más cerca de Dai Fernández

Hace 1 hora
play

El Turco García cargó contra el Gobierno en TVR: "Se la agarró con los más débiles"

Hace 1 hora