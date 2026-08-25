Imputaron a la mamá de Izán Aguirre por homicidio agravado y evaluarán su salud mental

La madre de Izan Aguirre, el niño de 6 años hallado sin vida en su vivienda de San Justo (Santa Fe), fue imputada por homicidio agravado por el vínculo . La mujer continuará privada de su libertad mientras se aguarda el dictamen de una Junta Especial de Salud Mental que evalúe su imputabilidad.

Durante la audiencia imputativa celebrada en los Tribunales de la capital provincial, las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la joven de 22 años. Según los resultados presentados por la Fiscalía, la causa del deceso del menor fue un estrangulamiento mecánico o manual.

El avance del proceso penal quedó sujeto al informe de la Junta Especial de Salud Mental. Dicho organismo deberá determinar si la imputada contaba con la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos al momento del crimen y si reúne las condiciones psíquicas necesarias para afrontar el juicio.

A medida que la Justicia santafesina avanza en la causa por el crimen de Izan Aguirre, los abuelos del pequeño rompieron el silencio. Entre la conmoción y el desconcierto, la familia relató las últimas horas del menor y la conducta inusual que mostró su madre, hoy detenida como principal sospechosa del hecho.

Juan, abuelo del niño, recordó con dolor la monotonía de la última tarde compartida en familia, donde nada anticipaba el desenlace: "La vimos como todos los días, bien; no vimos nada raro. Tomamos mate, comimos... Él nos hacía renegar y nos hacía reír como siempre".

El hombre detalló en diálogo con Mariela López Brown por C5N la afectuosa despedida que tuvo con su nieto antes de que el pequeño cruzara a la vivienda contigua: "Le dije que al otro día lo despertaba temprano para ir a la escuela y me respondió: ‘No, Tata, porque va a llover’. Lo último que me dijo fue: ‘Hasta mañana, Tata, te amo’, como siempre".

Por su parte, la abuela del menor, Romina, abordó el impacto de la detención de su propia hija y la reacción que tuvo la mujer al momento de ser arrestada por la policía: "Cuando la sacaron, la seguí por atrás, la toqué y le dije: ‘Hija, estoy con vos’. Ella me miró, pero no me miró a mí; no era la persona que yo conocía. No me reconoció".

Pese a la imputación que pesa sobre la joven, la familia expresó su incredulidad ante la hipótesis del infanticidio. "Ella nunca le haría nada a su hijo porque lo amaba. Cuando quedó embarazada tenía 15 años y desde el primer latido lo amamos todos; siempre estuvimos unidos por él. No sabemos, no entendemos qué pasó", concluyó.