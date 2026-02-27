27 de febrero de 2026 Inicio
Séneca, filósofo estoico: "Viajar es una cura inútil a la infelicidad"

Un viaje despeja y otorga nuevos horizontes, pero el filósofo estoico compartió una sugerencia clave para aprovechar el recorrido en su máxima expresión.

  • Séneca recomienda trabajar en nuestras virtudes hasta convertirnos en la versión óptima de nosotros mismos.

  • La idea de que un viaje nos permite realizar un cambio radical en nuestras vidas es cierta, pero hasta cierto punto.

  • Séneca define que, si somos infelices, este panorama difícilmente cambie aunque nos encontremos en un nuevo territorio.

  • Para lograr desconectarse por completo en un viaje y aprovecharlo al máximo, conviene revisar nuestro interior antes de emprender el camino.

En tiempos donde un viaje se vende como promesa de reinvención exprés, las reflexiones de Séneca pueden ser útiles para completar perspectivas con la calma. El filósofo Lucio Anneo Séneca, nacido en Corduba en el 4 a. C., fue una de las voces centrales del estoicismo. Tutor y consejero de Nerón, supo moverse entre el poder sin abandonar una reflexión moral que, más de dos mil años después, sigue interpelándonos.

El estoicismo no propone una vida gris ni una renuncia al mundo; propone, más bien, una ética de la responsabilidad interior. Para Séneca, la serenidad no depende de las circunstancias externas sino del juicio que hacemos sobre ellas. En una época como la nuestra, tan dedicada a las soluciones rápidas, su advertencia suena incómoda pero necesaria.

Esto dijo Séneca sobre el objetivo de viajar

"Viajar es una cura inútil para la infelicidad", escribió el filósofo. La frase parece ir a contramano de una cultura que convirtió al pasaje aéreo en sinónimo de plenitud. Una característica que, además, adoptó tanto occidente como oriente. Ahora bien, el blanco de su crítica no es el viaje en sí, sino la ilusión de que cambiar de geografía equivale a cambiar de "alma".

Podemos cruzar océanos, recorrer ciudades deslumbrantes, sacarnos la foto perfecta frente a un paisaje imponente, pero si el desasosiego se lleva adentro, este viene con nosotros a cualquier destino. Las pasiones, los miedos y las contradicciones nos acompañan en todo el trayecto.

¿Significa esto que viajar es algo negativo? Para nada. Séneca no condena el movimiento ni el contacto con otras culturas, lo que cuestiona es la huida. Cambiar de paisaje puede ofrecer perspectiva, relativizar preocupaciones, ensanchar la mirada, pero lo que no puede hacer es realizar el trabajo interior que nos corresponde para avanzar de emociones o pensamientos disruptivos.

Vivimos rodeados de consignas que prometen empezar de cero en otra ciudad y "ser otra persona" apenas aterrizamos. Pero esa expectativa convierte el viaje en un producto y al viajero en un consumidor de experiencias que deberían garantizar felicidad. Y la felicidad, para el estoico, no se compra ni se importa: se cultiva.

Cuando dejamos de exigirle al mundo que nos cure y asumimos que el cambio verdadero es un ejercicio propio y sostenido, el viaje recupera su dignidad. Ya no es una escapatoria sino una experiencia, que en sí misma puede ser transformadora. No es terapia mágica, pero sí una oportunidad de diálogo con uno mismo bajo otro cielo.

