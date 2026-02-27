Séneca, filósofo estoico: "Viajar es una cura inútil a la infelicidad" Un viaje despeja y otorga nuevos horizontes, pero el filósofo estoico compartió una sugerencia clave para aprovechar el recorrido en su máxima expresión. Por + Seguir en







Para lograr desconectarse por completo en un viaje y aprovecharlo al máximo, conviene revisar nuestro interior antes de emprender el camino. En tiempos donde un viaje se vende como promesa de reinvención exprés, las reflexiones de Séneca pueden ser útiles para completar perspectivas con la calma. El filósofo Lucio Anneo Séneca, nacido en Corduba en el 4 a. C., fue una de las voces centrales del estoicismo. Tutor y consejero de Nerón, supo moverse entre el poder sin abandonar una reflexión moral que, más de dos mil años después, sigue interpelándonos.

El estoicismo no propone una vida gris ni una renuncia al mundo; propone, más bien, una ética de la responsabilidad interior. Para Séneca, la serenidad no depende de las circunstancias externas sino del juicio que hacemos sobre ellas. En una época como la nuestra, tan dedicada a las soluciones rápidas, su advertencia suena incómoda pero necesaria.

Esto dijo Séneca sobre el objetivo de viajar "Viajar es una cura inútil para la infelicidad", escribió el filósofo. La frase parece ir a contramano de una cultura que convirtió al pasaje aéreo en sinónimo de plenitud. Una característica que, además, adoptó tanto occidente como oriente. Ahora bien, el blanco de su crítica no es el viaje en sí, sino la ilusión de que cambiar de geografía equivale a cambiar de "alma".

Podemos cruzar océanos, recorrer ciudades deslumbrantes, sacarnos la foto perfecta frente a un paisaje imponente, pero si el desasosiego se lleva adentro, este viene con nosotros a cualquier destino. Las pasiones, los miedos y las contradicciones nos acompañan en todo el trayecto.

seneca séneca sobre el viaje Pixabay ¿Significa esto que viajar es algo negativo? Para nada. Séneca no condena el movimiento ni el contacto con otras culturas, lo que cuestiona es la huida. Cambiar de paisaje puede ofrecer perspectiva, relativizar preocupaciones, ensanchar la mirada, pero lo que no puede hacer es realizar el trabajo interior que nos corresponde para avanzar de emociones o pensamientos disruptivos.