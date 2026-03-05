5 de marzo de 2026 Inicio
Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

A pesar de este nuevo comienzo, el regreso de Majors sigue generando un intenso debate en la industria del entretenimiento

La importancia de la longevidad para la sociedad.

  • Según Forbes, en 2026 la longevidad se volvió el principal símbolo de estatus entre las grandes fortunas.
  • Empresarios como Jeff Bezos, Peter Thiel y Sam Altman invierten millones en salud personalizada y terapias antiedad.
  • Compañías como Calico Labs y clínicas como Fountain Life lideran el sector.
  • La tendencia profundiza la desigualdad al convertir el acceso a más años de vida en un privilegio económico.

La longevidad se consolidó en 2026 como un nuevo símbolo de estatus entre las mayores fortunas del mundo, desplazando a los bienes materiales tradicionales. Según Forbes, invertir en extender la vida dejó de ser solo una cuestión médica para convertirse en un indicador de poder y exclusividad. Preservar la vitalidad y el control del patrimonio a largo plazo redefine hoy el concepto de lujo en las élites globales.

El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años,
Por qué la fuerza puede ser un factor clave para la longevidad en mujeres mayores

El fenómeno está impulsado por magnates tecnológicos como Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman y Bryan Johnson, que destinan grandes sumas a la salud personalizada. Compañías como Calico Labs, Insilico Medicine y SENS Research Foundation lideran investigaciones en terapias antiedad y enfermedades degenerativas. A la par, clínicas premium como Fountain Life ofrecen diagnósticos genéticos avanzados y tratamientos diseñados a medida para una clientela exclusiva.

longevidad

No obstante, esta tendencia amplía la brecha social al convertir los años extra de vida en un privilegio económico. Mientras una minoría accede a programas médicos de vanguardia para retrasar el envejecimiento, la mayoría depende de sistemas de salud convencionales. Así, la ciencia de la longevidad no solo promete extender la existencia, sino que instala una nueva frontera de desigualdad donde el tiempo se vuelve el recurso más valioso.

Qué significa la longevidad para el estatus social según Forbes

Según Forbes, en 2026 la longevidad se consolidó como el máximo símbolo de estatus entre las mayores fortunas del mundo, desplazando a bienes tradicionales como yates o mansiones. Impulsada por la industria global de salud personalizada y tecnología antiedad, esta tendencia redefinió el concepto de lujo. Invertir en prolongar la vida dejó de ser solo una búsqueda médica para convertirse en un indicador de poder y exclusividad, al permitir extender la influencia y el control patrimonial.

Longevidad
Este nuevo estándar está respaldado por inversiones de figuras como Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman y Bryan Johnson, quienes financian centros como Calico Labs y SENS Research Foundation. Clínicas de alta gama como Fountain Life ofrecen diagnósticos genéticos avanzados y programas médicos exclusivos. Así, la posibilidad de “comprar tiempo” se transformó en el recurso más escaso y codiciado del mercado global.

No obstante, la publicación advierte que esta tendencia profundiza una brecha social inédita entre quienes acceden a años adicionales de vida y quienes dependen de sistemas de salud básicos. Al convertir la medicina avanzada en un producto premium, la longevidad instala una nueva frontera de desigualdad biológica. En este escenario, la duración y calidad de vida se vuelven un reflejo directo del estatus socioeconómico en el siglo XXI.

