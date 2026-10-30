30 de octubre de 2026 Inicio
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Caso Nanci Godoy: la defensa de una de las detenidas busca demostrar que "no estaba en la escena"

Marcos Negroni, representante legal de Rosa Leguizamón, brindó detalles de la situación judicial de su defendida y explicó que tiene dos testigos los cuales confirman que la mujer no se encontraba en el lugar. "Estamos ante una completa investigación criminal", aseguró.

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La palabra del abogado de Rosa Leguizamón. 

Crece la conmoción por el caso de Nanci Godoy, la docente rural correntina que fue hallada sin vida luego de estar desaparecida desde el 7 de octubre. El abogado de una de las personas detenidas, Rosa Leguizamón, planteó en diálogo con C5N la estrategia donde busca demostrar que su defendida "no estaba en la escena" al momento de cometido el crimen.

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“La cámara gesell está mostrando la verdad. Yo desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión", sentenció Marcos Negroni en diálogo con la prensa.

A su vez, detalló: "Al inicio del día hice la apertura de un sub legajo de defensa donde le hago saber al fiscal que por un lado tenemos la declaración de un testigo en proceso, que dice que el viernes se la vio con vida a las tres de la tarde a la maestra. La declaración de otro testigo dice que el día viernes a las 13:40 mi cliente estaba en la ciudad de Sauce".

Nanci Godoy fue hallada sin vida a metros de la escuela donde trabajaba.&nbsp;

Nanci Godoy fue hallada sin vida a metros de la escuela donde trabajaba.

"Mi clienta, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", remarcó luego el letrado, quien le aconsejó a Leguizamón que no declare este viernes, tal cual como estaba previsto.

"Hoy estamos ante una completa investigación criminal y concretamente eso hace que las cosas hayan cambiado y ser más respetuoso de las circunstancias", completó.

Quiénes son los detenidos por el caso de Nanci Godoy

  • Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio. Se le atribuye homicidio simple en calidad de coautora. Vivía cerca de la escuela y fue una de las últimas personas que dijo haber visto a la docente. Una línea de investigación apunta a un posible engaño sobre el regreso de Godoy a Esquina durante el fin de semana de su desaparición. En su casa se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la víctima. Podría declarar este viernes.
  • Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es el principal acusado. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy era directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio. Los testimonios lo ubicaron en una tapera a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, un lugar donde solía dormir. En ese lugar se encontraron prendas quemadas, que fueron secuestradas para estudios genéticos.
  • Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también es capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio como coautor. Fue detenido el 22 de octubre. No se difundieron detalles sobre la función que habría tenido en el asesinato.
  • Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido inicialmente por encubrimiento agravado, por contradicciones en sus declaraciones y un presunto ocultamiento de información. Con el avance de la causa, la Fiscalía le atribuyó femicidio como coautor material.
  • Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural, es el único de los cinco que no está acusado por el homicidio. Se lo imputa por falso testimonio, ya que afirmó ante la Policía que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, y luego se retractó. Su abogado denunció que fue presionado y maltratado durante su detención. En su vivienda se hallaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, sujetos a peritajes.

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