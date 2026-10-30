Caso Nanci Godoy: la defensa de una de las detenidas busca demostrar que "no estaba en la escena" Marcos Negroni, representante legal de Rosa Leguizamón, brindó detalles de la situación judicial de su defendida y explicó que tiene dos testigos los cuales confirman que la mujer no se encontraba en el lugar. "Estamos ante una completa investigación criminal", aseguró. Por Agregar C5N en









La palabra del abogado de Rosa Leguizamón.

Crece la conmoción por el caso de Nanci Godoy, la docente rural correntina que fue hallada sin vida luego de estar desaparecida desde el 7 de octubre. El abogado de una de las personas detenidas, Rosa Leguizamón, planteó en diálogo con C5N la estrategia donde busca demostrar que su defendida "no estaba en la escena" al momento de cometido el crimen.

“La cámara gesell está mostrando la verdad. Yo desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión", sentenció Marcos Negroni en diálogo con la prensa.

A su vez, detalló: "Al inicio del día hice la apertura de un sub legajo de defensa donde le hago saber al fiscal que por un lado tenemos la declaración de un testigo en proceso, que dice que el viernes se la vio con vida a las tres de la tarde a la maestra. La declaración de otro testigo dice que el día viernes a las 13:40 mi cliente estaba en la ciudad de Sauce".

Nanci Godoy fue hallada sin vida a metros de la escuela donde trabajaba. Redes sociales "Mi clienta, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", remarcó luego el letrado, quien le aconsejó a Leguizamón que no declare este viernes, tal cual como estaba previsto.

"Hoy estamos ante una completa investigación criminal y concretamente eso hace que las cosas hayan cambiado y ser más respetuoso de las circunstancias", completó.