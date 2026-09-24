ANMAT prohibió una serie de productos para bajar de peso: cuáles son y por qué Un componente se encuentra bajo investigación, pero advirtieron sobre complicaciones que podrían generar en personas con diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia. Por Agregar C5N en









ANMAT prohibió productos para bajar de peso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologìa Médica (ANMAT) prohibiò el uso, la comercializaciòn y la distribuciòn de todos los productos para bajar de peso que contengan un componente particular: retatrutide o retatrutida en Argentina.

La medida fue confirmada a través de la Disposición Nº6140/2026 publicada en el Boletín Oficial. Informaron que se trata de una sustancia que continúa en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y problemas de glucemia.

Esto surgiò después de la denuncia recibida por correo en la Direcciòn de Evaluaciòn y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT. Se alertaba allí sobre sitios web que ofrecían productos con ese ingrediente. Entre los argumentos, las autoridades indicaron que esto también fue advertido para Brasil y Paraguay.

La ANMAT promovió una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº2, en una causa llamada “denuncia A.N.M.A.T. – GM distribuidor”. La restricción no alcanza a investigaciones clínica que cuenten con autorización expresa del organismo.

Qué dice el documento de ANMAT para prohibir los complementos “Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente ‘retatrutide’ o ‘retatrutida’ hasta tanto se encuentren autorizados por esta ANMAT”, establecieron.