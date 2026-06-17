17 de junio de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó inconvenientes en su registro, lo que los convierte en potencialmente riesgos para la salud de los usuarios.

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ANMAT detectó irregularidades en el registro de una reconocida marca de productos de limpieza.

ANMAT detectó irregularidades en el registro de una reconocida marca de productos de limpieza.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza, luego de detectar irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente riesgos para la salud.

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La medida se implementó a través de la Disposición 3706/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de la marca sinolor, que incluye eliminador de olores, desinfectantes y limpiadores. Ninguno de estos productos domisanitarios está inscriptos ante la ANMAT, así como tampoco se identificó un establecimiento responsable habilitado.

"Resulta oportuno y necesario adoptar medidas a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su elaboración / importación y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable", expresa el texto.

Ante esto, se prohibió "el uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como eliminador de olores, desinfectante y limpiadores; y todo otro domisanitario de la marca 'sinolor', hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

ANMAT prohibió una reconocida marca de productos para piletas

Además, a través de la Disposición 3707/2026, el organismo prohibió la venta de desinfectantes para piletas, clarificadores para piletas, alguicidas para piletas, insecticidas, limpiadores, así como de todos los productos domisanitarios de la marca Aquamar by LABZA, por no encontrarse debidamente registrados.

"Con el propósito de prevenir riesgos para la salud de la población es procedente disponer una medida sanitaria de prohibición sobre los productos mencionados, en razón de que carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable", detalla el texto.

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