Video: brutal ataque en manada a la salida de un boliche en Neuquén Sucedió en la localidad neuquina de Centenario. Un joven fue emboscado por un grupo que lo arrastró por el asfalto y lo molió a patadas. El video de la paliza se viralizó rápidamente. Por Agregar C5N en









Las imágenes de la paliza se viralizaron rápidamente.

Un joven que salía del boliche Steel Disco, ubicado en el barrio Sarmiento de la localidad de Centenario, en Neuquén, fue brutalmente atacado por al menos cinco personas durante la madrugada del domingo. La agresión quedó registrada en video y muestra golpes de puño y patadas contra la víctima.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa cómo un grupo de entre cuatro y seis hombres rodea a la víctima y la arroja al suelo. Luego, uno de los agresores arrastró al joven varios metros por la calle Paraguay, propinándole cachetazos, mientras otro se sumaba para darle patadas en el suelo.

Mientras una multitud observaba y filmaba la secuencia con sus celulares, solo dos personas se atrevieron a intervenir. Una mujer joven fue quien enfrentó con mayor energía a los violentos, logrando apartar al agresor que tenía sujeta a la víctima y logrando que el ataque cesara.

policia neuquen11 La Policía de Neuquén confirmó que aun no se radicó ninguna denuncia por parte de la víctima. Tras la golpiza, el joven pudo reincorporarse por sus propios medios, pero debió ser trasladado de urgencia al Hospital Natalio Burd, donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

A pesar de la gravedad del hecho, el comisario local, Néstor Catalán, confirmó en diálogo con Radio 7 de Neuquén que aún no se ha radicado una denuncia policial por parte de la víctima. No obstante, las autoridades informaron que la Brigada de Investigaciones ya se encuentra trabajando de oficio, recopilando los videos virales y realizando entrevistas al personal de seguridad del boliche para identificar a los integrantes de la manada.