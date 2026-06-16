17 de junio de 2026 Inicio
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Lionel Messi igualó al máximo goleador histórico en Mundiales: tres goles para agrandar la leyenda

El astro argentino metió un triplete para la historia: alcanzó al alemán Miroslav Klose con 16 goles en seis mundiales para convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

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Messi y un triplete para la historia.

Messi y un triplete para la historia.

En un debut soñado en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al anotar un triplete ante Argelia. Con este hat-trick, el capitán de la Selección Argentina alcanzó la impactante cifra de 16 goles en Copas del Mundo, igualando finalmente el récord que ostentaba en soledad el alemán Miroslav Klose. A pocos días de cumplir 39 años, el astro rosarino demostró que su vigencia se mantiene intacta en el inicio de la defensa del título mundial obtenido en Qatar.

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El encuentro, que terminó con una contundente victoria argentina por 3 a 0, tuvo a Messi como protagonista absoluto pese a un inicio accidentado donde el VAR le anuló un tanto en los primeros minutos por un fino offside. Sin embargo, la insistencia del astro rosarino dio sus frutos con una gran definición para abrir el marcador y posteriormente sellar su cuenta personal, incluyendo un remate desde afuera del área y otro tras capturar un rebote. Estos gritos no solo aseguraron los tres puntos, sino que lo posicionaron en lo más alto de la tabla histórica de artilleros de la máxima cita.

Este logro histórico se produce en un contexto inédito, ya que Messi se convirtió oficialmente en el primer futbolista de la historia en disputar seis Mundiales. Su camino goleador en el torneo comenzó en Alemania 2006 (1 gol), continuó en Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1) y tuvo su pico en Qatar 2022 con 7 conquistas. Tras no haber marcado en Sudáfrica 2010, sus tres goles recientes en la edición de 2026 lo transforman además en el primer argentino en convertir en cinco ediciones distintas del certamen.

mejor jugador messi

La clasificación histórica muestra ahora a Klose y Messi compartiendo la cima con 16 goles, seguidos por el brasileño Ronaldo con 15 y el francés Kylian Mbappé, quien acecha con 14 tantos. Curiosamente, Mbappé había superado momentáneamente la marca previa de Messi apenas unas horas antes con un doblete ante Senegal, pero la respuesta del rosarino con un triplete le permitió recuperar el terreno y alcanzar el récord absoluto. Mientras el alemán alcanzó su registro en 24 partidos, el crack argentino lo hizo en su partido número 27.

La leyenda de Messi continúa expandiéndose con estadísticas que desafían el paso del tiempo, consolidándose como el máximo goleador histórico de la Albiceleste en Mundiales tras haber dejado atrás la marca de Gabriel Batistuta. El capitán argentino ha quedado a solo un gol de liderar la tabla histórica en absoluta soledad.

Máximos goleadores de la historia de los Mundiales

  • Lionel Messi (Argentina): 16 goles en 27 partidos.

  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.

  • Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos.

  • Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos.

  • Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.

  • Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.

  • Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

  • Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos.

  • Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos.

  • Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos.

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