Murió leyenda del cine y la televisión que con una demanda cambió las reglas para siempre El actor había demandado a MGM por una infracción en su contrato, lo que generó una gran repercusión mediática en la industria. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por medios estadounidenses, sin embargo, no revelaron la causa de muerte. Agregar C5N en









Se trata de William Smithers quién participó de la serie "Dallas".

En las últimas horas varios medios estadounidenses confirmaron la muerte del actor William Smithers a los 98 años. El artista fue reconocido a nivel mundial por interpretar a Jeremy Wendell en la serie "Dallas" o al Capitán RM Merik en la tira televisiba "Star Trek".

El medio Santa Bárbara Independent confirmó la muerte de William Smithers el lunes pasado, aunque su fallecimiento se registró el 26 de mayo de 2026. Además, contaron que desde 1995 vivió en Santa Bárbara, California, con su esposa, la profesora de actuación S. Loraine Hull (quien murió en 2022).

william-smithers-peyton-place-061626-6f1a0946a1574a90a70cfd6946f7d8ea William Smithers falleció a los 98 años en su residencia de Santa Bárbara. Smithers nació el 10 de julio de 1927 en Richmond, Virginia, si bien empezó con actuaciones estelares durante su juventud, a los 20 años logró el papel principal de Thomas Jefferson en la película "The Common Glory". Aunque pausó brevemente su carrera para alistarse en la Marina en 1945 donde permaneció hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial.

Smithers participó en más de 400 producciones entre cine y televisión Televisión Hamlet (Laertes),

The Invaders,

Barnaby Jones,

Voyage to the Bottom of the Sea,

Star Trek,

Combat,

Mission: Impossible y Hawaii Five-O, Cine Attack (1956),

Trouble Man (1972),

Scorpio (1973),

Papillon (1973),

The Six Million Dollar Man (1974)

Deathsport (1978). La demanda de William Smithers al estudio MGM Según informó People cuando participó de la serie televisiva del CBS "Executive Suite", entre 1976 hasta 1977, cuando demandó a la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) porque aseguró que "el estudio había violado un contrato que estipulaba que ningún otro actor de la serie (con tres excepciones) podía recibir más dinero o un mejor lugar en los créditos que él".

Este caso generó un revuelo y fue muy popular en la época, según explica el propio sitio web de Smithers el "jefe de televisión de MGM, Harris Katleman, había amenazado con que, si Smithers seguía adelante con el asunto, a Katleman le resultaría difícil recomendar a Smithers para un futuro empleo en CBS, la cadena que emitía Executive Suite".

William Smithers imagen Smithers demandó a la MGM. Ante esta situación "Smithers cedió ante esta amenaza, pero cuando las infracciones se repitieron a pesar de sus protestas, aunque su abogado le advirtió que podía poner en peligro su carrera, decidió tomar medidas". Tras el juicio, el jurado falló a favor de Smithers y le ganó a MGM. "Un jurado y luego la Corte Suprema de California fallaron a su favor y el caso Smithers contra MGM ahora se estudia en los cursos de derecho del entretenimiento", añadieron por su parte desde The Hollywood Reporter.