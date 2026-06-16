16 de junio de 2026 Inicio
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Manuel Adorni anunció que irá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión

A través de un escrito dirigido a Victoria Villarruel, el funcionario oficializó su visita al recinto. La exposición ocurre en un contexto de máxima tensión por los pedidos parlamentarios para que abandone su cargo.

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Manuel Adorni

Manuel Adorni, cada vez más comprometido.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, notificó este martes a la vicepresidenta Victoria Villarruel que asistirá el 2 de julio al Senado para brindar su informe de gestión, en medio de los cuestionamientos por las omisiones de bienes en sus declaraciones juradas.

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El ministro coordinador oficializó su decisión mediante una carta formal. "Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno", redactó Adorni.

adorni presentación senado

La confirmación de esta visita parlamentaria ocurre en un escenario de extrema tensión con sectores opositores y aliados. Diversos espacios exigen la dimisión del funcionario a causa de irregularidades en la declaración de su patrimonio por más de u$s500 mil.

Con este panorama, legisladores en ambas cámaras del Congreso impulsaron proyectos para interpelar al titular de la Jefatura de Gabinete. Este mecanismo constitucional cuenta con la capacidad de habilitar una moción de censura y concretar su posterior destitución.

El oficialismo despliega estrategias para proteger a Manuel Adorni

Para evitar un escenario adverso con votos de legisladores dialoguistas, el Gobierno optó por adelantar la exposición de Adorni ante los senadores. A su vez, las autoridades oficialistas suspendieron una sesión en la Cámara de Diputados programada para el jueves sobre otras iniciativas legales.

Las principales figuras parlamentarias de la gestión nacional mantienen conversaciones contrarreloj. Los referentes Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli e Ignacio Devitt negocian con los distintos bloques para desactivar otra sesión solicitada por la oposición para el próximo martes.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei eligió sostener a su ministro frente a las críticas internas y externas. Como muestra de respaldo, el mandatario le extendió una invitación formal para asistir juntos el sábado al acto por el Día de la Bandera en Rosario.

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