Horror en Bahía Blanca: un bebé de tres meses fue internado por intoxicación de cocaína El menor ingresó al Hospital Municipal por un cuadro febril, pero los análisis clínicos confirmaron la presencia de la droga en su organismo. La Justicia investiga si ya había ocurrido un hecho similar el mes pasado. Por Agregar C5N en









El Hospital Municipal de Bahía Blanca donde fue internado el bebé.

Un bebé de tres meses permanece internado en observación en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de que se confirmara que tenía rastros de cocaína en su organismo. El pequeño ingresó originalmente al centro de salud trasladado por su madre debido a un cuadro febril y dificultades respiratorias, pero los médicos detectaron anomalías en los estudios de rutina que motivaron la realización de un examen de orina.

Tras el hallazgo de la sustancia estupefaciente, se activó de inmediato el protocolo de emergencia médica y se dio intervención a las autoridades locales. Fuentes del centro de salud informaron que, a pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, el lactante se encuentra "estable y en buen estado de salud general", aunque permanece bajo un monitoreo estricto de los profesionales para evaluar su evolución y descartar posibles secuelas.

La madre del niño, una mujer de 31 años, brindó declaración ante los investigadores de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 de Bahía Blanca. Durante el interrogatorio, la mujer negó ser consumidora de estupefacientes y aseguró desconocer el modo en que la droga ingresó al cuerpo de su hijo. El caso también involucra al Juzgado de Familia en turno, que deberá definir las medidas de protección para el menor.

Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” El menor ya había tenido que recibir asistencia en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” por motivos de similares. Uno de los puntos centrales de la investigación es la detección de un antecedente similar que data de mayo de este año. Según los registros médicos, el mismo menor ya había tenido que recibir asistencia en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. José Penna" por motivos de similares características, lo que encendió las alarmas de los peritos sobre la situación del entorno familiar.

Actualmente, la Justicia busca determinar si la intoxicación se produjo de forma involuntaria a través de la lactancia o por un riesgo ambiental en la vivienda. Los organismos oficiales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes evalúan si el lactante podrá regresar con su progenitora o si se dictará una medida de abrigo perimetral o institucional para resguardar su integridad.