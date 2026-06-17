Los looks de las mujeres de la Selección argentina que causaron sensación en las redes Las mujeres de la Scaloneta combinaron la camiseta y lo compartieron en sus redes sociales. ¿Cuáles son los looks que causaron sensación? Agregar C5N en









Los mejores looks de las muchachas

Mientras la Selección argentina ultimaba detalles para su debut ante Argelia, en las redes se jugaba otro partido. Las mujeres de la Scaloneta se prepararon para alentar a sus parejas y, fieles a su estilo, apostaron por looks que rápidamente se llevaron todas las miradas.

Entre camisetas albicelestes, combinados con jeans relajados y accesorios de lujo, las esposas y novias de los campeones del mundo volvieron a demostrar que también son protagonistas de la fiesta mundialista.

Qué looks lucieron las mujeres de la Scaloneta Embed Antonela Roccuzzo con Thiago, Mateo y Ciro Messi en el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. El Stadium Kansas City de gala con la familia del capitán Leo #antonelaroccuzzo #messi pic.twitter.com/A9FYbRAuZG — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) June 17, 2026 En este sentido, la llegada de Antonela Roccuzzo luciendo la camiseta combinada con un jean que dio que hablar, las demás también lograron grandes looks.

WhatsApp Image 2026-06-16 at 23.42.17 Captura @valucervantes Por su parte, Valentina Cervantes subió una foto de su hija menor luciendo la camiseta albiceleste.

ssss Captura @lopezbenitezmuri Muri López Benítez, novia de Lisandro Martínez