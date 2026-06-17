Los looks de las mujeres de la Selección argentina que causaron sensación en las redes

Mientras la Selección argentina ultimaba detalles para su debut ante Argelia, en las redes se jugaba otro partido. Las mujeres de la Scaloneta se prepararon para alentar a sus parejas y, fieles a su estilo, apostaron por looks que rápidamente se llevaron todas las miradas.
Entre camisetas albicelestes, combinados con jeans relajados y accesorios de lujo, las esposas y novias de los campeones del mundo volvieron a demostrar que también son protagonistas de la fiesta mundialista.
Qué looks lucieron las mujeres de la Scaloneta
En este sentido, la llegada de Antonela Roccuzzo luciendo la camiseta combinada con un jean que dio que hablar, las demás también lograron grandes looks.
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Por su parte, Valentina Cervantes subió una foto de su hija menor luciendo la camiseta albiceleste.
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Captura @lopezbenitezmuri
Muri López Benítez, novia de Lisandro Martínez
Jaz, esposa de Colo Barco
Caro Calvagni, esposa de Nicolas Tagliafico
Emma Martinez, novia de Nico Paz
Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez