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Los looks de las mujeres de la Selección argentina que causaron sensación en las redes

Las mujeres de la Scaloneta combinaron la camiseta y lo compartieron en sus redes sociales. ¿Cuáles son los looks que causaron sensación?

Los mejores looks de las muchachas

Los mejores looks de las muchachas

Mientras la Selección argentina ultimaba detalles para su debut ante Argelia, en las redes se jugaba otro partido. Las mujeres de la Scaloneta se prepararon para alentar a sus parejas y, fieles a su estilo, apostaron por looks que rápidamente se llevaron todas las miradas.

Antonela Roccuzzo, presente en Kansas.
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Entre camisetas albicelestes, combinados con jeans relajados y accesorios de lujo, las esposas y novias de los campeones del mundo volvieron a demostrar que también son protagonistas de la fiesta mundialista.

Qué looks lucieron las mujeres de la Scaloneta

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En este sentido, la llegada de Antonela Roccuzzo luciendo la camiseta combinada con un jean que dio que hablar, las demás también lograron grandes looks.

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Captura @valucervantes

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Por su parte, Valentina Cervantes subió una foto de su hija menor luciendo la camiseta albiceleste.

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Captura @lopezbenitezmuri

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Muri López Benítez, novia de Lisandro Martínez

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Captura @yaz.jaureguy

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Jaz, esposa de Colo Barco

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Captura @carocalvagni

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Caro Calvagni, esposa de Nicolas Tagliafico

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Captura @emmaramirezz

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Emma Martinez, novia de Nico Paz

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Captura @agus.gandolfo

Captura @agus.gandolfo

Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

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