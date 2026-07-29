Escándalo: aseguran que un ex futbolista tuvo romances secretos con mujeres cercanas a su ex suegra

Las declaraciones de Rosi Bezerra , madre de la modelo Lola Bezerra y ex amiga de Nora Colosimo , madre de Wanda Nara , generaron un fuerte impacto en el mundo del espectáculo luego de que asegurara públicamente que Maxi López habría mantenido romances secretos con mujeres que integraban el círculo más cercano de su ex suegra.

Las afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista en un reconocido programa, donde la empresaria no solo reveló detalles desconocidos sobre la vida sentimental del exfutbolista, sino que también profundizó en el conflicto personal que mantiene desde hace años con la exsuegra del exdelantero.

Según el testimonio directo de Bezerra en Intrusos, algunas de las amigas que frecuentaban a Nora Colosimo y que incluso asistían a sus tradicionales reuniones y cumpleaños habrían tenido "cositas" con Maxi López. La empresaria evitó revelar identidades y tampoco aportó pruebas públicas que respalden sus dichos, aunque insistió en que se trató de situaciones conocidas dentro de ese entorno social.

"Las amigas que Nora suele invitar a sus cumpleaños tuvieron cositas con Maxi" , sostuvo durante la entrevista, instalando un nuevo foco de polémica alrededor del exfutbolista.

Cuando fue consultada sobre si Nora Colosimo estaba al tanto de esos presuntos vínculos sentimentales, Rosi Bezerra respondió de manera categórica: "No, no sabe" . Además, contextualizó temporalmente los hechos al explicar que, según su versión, ocurrieron antes de la pandemia, cuando Maxi López ya había comenzado su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson , con quien posteriormente formó una familia. "No soy muy buena para las fechas, pero todo pasó antes de la pandemia" , afirmó la entrevistada, dejando en claro que hablaba de episodios ocurridos varios años atrás.

Nora Colosimo y Maxi López.

Por qué están peleadas Rosi Bezerra y Nora Colosimo

Más allá de las explosivas revelaciones sobre Maxi López, Rosi Bezerra explicó que el origen de su enfrentamiento con Nora Colosimo responde a una historia personal que, según su relato, comenzó hace varios años. La empresaria contó que mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Rafael, quien un día desapareció de su vida sin ofrecer ninguna explicación. Tiempo después, al ver una fotografía de Nora junto a ese mismo hombre, aseguró haber comprendido lo que había sucedido.

De acuerdo con el relato de Bezerra, intentó comunicarse con Nora Colosimo para conversar sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. "Quise hablar con ella y me encontré bloqueada en todas las redes sociales", afirmó, dando a entender que nunca pudo aclarar personalmente lo ocurrido. Con el paso del tiempo, sostuvo que descubrió que Rafael se convirtió en representante de futbolistas y que actualmente mantiene una relación sentimental con la madre de Wanda Nara.

Durante la entrevista, Rosi Bezerra fue especialmente crítica al describir a quien fuera su expareja. "Sí, para mí era un interesado. Ya tengo máster en psicópatas. Con dos, tres cositas ya lo ves venir", expresó en una de las frases más resonantes del reportaje. Además, deslizó una interpretación personal sobre cómo se habrían desarrollado los hechos: "Me parece que llegó a mí porque ya sabía. Después fue por Nora", declaró, dejando entrever que considera que la relación habría seguido un plan previamente pensado.