Durísimo palazo a Rosalía: una cantante argentina la trató de "falsa e hipócrita" Una artista nacional decidió marcar su postura frente a la polémica que generó la cantante española. Mientras algunas figuras defienden a la europea, otras se sumaron al reclamo de sus seguidores locales. Agregar C5N en









Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país. Redes sociales

La cantante de cumbia Dalila decidió sumarse a la ola de críticas contra Rosalía y le dedicó un fuerte mensaje en redes sociales, en medio de la polémica que sigue generando la artista española a más de una semana de finalizado el Mundial 2026. La referente del género tropical no se guardó nada al momento de expresar su malestar por los comentarios que la catalana compartió contra la Argentina luego de la consagración de España.

Dalila apuntó directamente contra la cantante a raíz del video que compartió originalmente Mia Khalifa, en el que se hacía referencia despectiva a los argentinos como "perlas" tras la derrota de la Selección en la final. En su publicación, la artista argentina se refirió a las críticas recibidas por parte de seguidores españoles: "Ahora salen a hablar todos los gallegos brutos por haber ganado un solo mundial después de tantos años...".

La cantante de cumbia etiquetó a la cuenta oficial de Rosalía en su descargo, cuestionando el interés de la artista por seguir presentándose en el país pese a los comentarios realizados: "Rosalía, si tan perlas somos, ¿para qué querés venir a nuestro país? Afuera falsa e hipócrita". El mensaje se sumó a la ola de repudio que generó la publicación original compartida por la cantante española, quien horas después había pedido disculpas alegando que se trató de un error involuntario.

En contraposición a los dichos de Dalila, otras figuras del ambiente artístico salieron a respaldar a Rosalía. Fue el caso de Lali Espósito, quien en diálogo con Intrusos (América TV) defendió públicamente a su colega: "Ella no subió ningún video. Ella le puso repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer?". La artista argentina remarcó además que conoce personalmente a Rosalía y que puede dar fe de su respeto hacia el país: "Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe de que es respetuosa de nuestro país".

Redes sociales Cuándo son los shows de Rosalía en Argentina Pese a la controversia generada en redes sociales, los cuatro conciertos programados por Rosalía en el marco de su gira mundial Lux Tour se mantienen confirmados sin ningún tipo de modificación. Las presentaciones están previstas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, y hasta el momento no existe comunicación oficial que anuncie una eventual suspensión o reprogramación de las fechas.

La polémica generó un fuerte debate entre los seguidores de la artista, muchos de los cuales manifestaron públicamente su intención de vender las entradas adquiridas o reclamaron directamente la devolución del dinero abonado. Pese a eso, la agenda oficial de la cantante no sufrió cambios y los shows permanecen en pie según lo previsto originalmente. Ante la cantidad de consultas recibidas por parte del público, el Movistar Arena debió emitir un comunicado para aclarar las condiciones vigentes sobre la compra de entradas. Según se dio a conocer a través de las consultas que circularon en redes sociales, las devoluciones solo pueden solicitarse dentro de los diez días posteriores a la compra, plazo que en la mayoría de los casos ya se encuentra vencido. Como alternativa para quienes no deseen asistir a los recitales, los organizadores habilitaron la posibilidad de transferir las entradas a otras personas, aunque no ofrecieron la opción de reintegro del dinero fuera del plazo estipulado. Hasta el momento, tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.