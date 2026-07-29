29 de julio de 2026 Inicio
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Qué es el Squeezy Dumpling, el juguete viral que el Gobierno retira del mercado

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) solicitó quitarlo de las góndolas de todo el territorio nacional, tras detectarse que contiene niveles de benceno en concentraciones peligrosas, una sustancia considerada cancerígena.

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Squeezy Dumpling llama la atención de adultos y niños, pero contiene una peligrosa sustancia.

C5N

El Gobierno dio inicio al retiro del mercado del Squeezy Dumpling, el juguete viral con forma de gyoza que fue denunciado por presentar un "grave riesgo químico" debido a la presencia de benceno en niveles superiores a los permitidos por la normativa argentina.

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La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial luego de una presentación realizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que detectó irregularidades a partir de alertas emitidas en Europa y el Reino Unido.

Qué es el Squeezy Dumpling, el juguete viral

El Squeezy Dumpling es un juguete antiestrés fabricado con polímero plástico blando, diseñado para apretarse con las manos y recuperar luego su forma original. Su aspecto fue uno de los principales motivos de su popularidad: tiene la apariencia de una gyoza, una empanada típica de la gastronomía asiática, y se comercializa dentro de un envase que imita una pequeña canasta de vapor utilizada para servir este tipo de alimentos.

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En Argentina, el Squeezy Dumpling comenzó a comercializarse tanto a través de plataformas digitales como en comercios físicos de distintas provincias. Sin embargo, las autoridades detectaron que el producto presentaba problemas relacionados con la seguridad del consumidor, por lo que se inició un proceso para retirarlo del mercado.

Por qué van a retirar del mercado el Squeezy Dumpling

El retiro se debe principalmente a la detección de benceno en concentraciones superiores a las permitidas, una sustancia considerada peligrosa para la salud por sus efectos tóxicos. Según informó la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, el juguete presenta un grave riesgo químico porque el compuesto puede incorporarse al organismo incluso sin ser ingerido.

Los controles determinaron que la superficie exterior contenía 20 miligramos de benceno por kilogramo (mg/kg), cuando el límite establecido en la normativa es de 5 mg/kg.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que el producto había sido retirado previamente del mercado del Reino Unido tras una alerta emitida por la agencia Office for Product Safety and Standards (OPSS) y que también figuraba en reportes del Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26).

La simpática forma del Squeezy Dumpling lo convirtió en el nuevo juguete viral.

La simpática forma del Squeezy Dumpling lo convirtió en el nuevo juguete viral.

Además, se sumaron otros incumplimientos de seguridad. De acuerdo con la denuncia presentada por el CAIJ, el Squeezy Dumpling no tenía el Marcado de Conformidad, no permitía identificar al importador responsable y no incluía las advertencias en idioma castellano.

Frente a esta situación, las autoridades nacionales iniciaron el procedimiento para retirar el juguete del mercado y notificaron a los funcionarios provinciales para que realicen las tareas de fiscalización correspondientes en comercios y puntos de venta.

Matías Furió, presidente de la CAIJ, explicó: "Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable (nombre, razón social y CUIT), todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes". "Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo", añadió.

Cómo afecta el benceno, la sustancia presente en el juguete Squeezy Dumpling

"El benceno es una sustancia cancerígena confirmada que puede absorberse a través de la piel durante la manipulación normal del juguete, sin necesidad de que el niño se lo lleve a la boca", advirtieron desde la entidad. La denuncia que presentaron se basa en alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate (SR/02073/26), que monitorea productos no alimentarios peligrosos, y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido (Recall 2606-0196).

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