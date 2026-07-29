Todos lo lloran: murió un reconocido periodista con mucha trayectoria y hay conmoción

El periodismo y las letras sudamericanas sufren una dolorosa pérdida tras confirmarse el fallecimiento del colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años. Fuentes familiares ratificaron el deceso sin brindar mayores precisiones sobre los desencadenantes del deceso de una figura trascendental de la cultura regional . Su partida deja un vacío imborrable entre colegas y lectores que siguieron de cerca su labor.

El cronista nació en la ciudad de Tunja en 1932 y construyó una carrera tan diversa como destacada. En sus años de juventud se radicó en Francia para cursar Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbona de París , un paso académico que forjó un lazo definitivo con el continente europeo. Aquella experiencia internacional terminó de moldear el estilo que caracterizaría cada una de sus producciones.

A lo largo de su estadía en el exterior asumió roles diplomáticos de relevancia, desempeñándose como primer secretario de la Embajada de Colombia en Francia . En paralelo, desplegó su mirada analítica mediante crónicas e informes destinados a variados medios gráficos internacionales. Ese doble perfil como diplomático y comunicador le abrió las puertas a debates de escala global.

En su retorno a la región, Mendoza se incorporó al equipo editorial de 'El Tiempo' y dio el salto al ámbito audiovisual al frente del ciclo televisivo 'Personajes' . Su sobresaliente labor le permitió alzarse con el distinguido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar , galardón que compartió junto a sus hermanas. De este modo, selló un legado que servirá como faro para las próximas generaciones de la profesión.

Plinio Apuleyo Mendoza fue una destacada figura de las letras sudamericanas cuya labor abarcó el cuento, la novela y la crónica política. Su producción literaria sumó títulos de gran repercusión como el volumen de relatos 'El desertor' y la obra 'Años de fuga' , con la que obtuvo el prestigioso Premio de Novela Plaza & Janés en 1979.

Su trayectoria quedó marcada por una estrecha e histórica amistad con el Premio Nobel Gabriel García Márquez, a quien lo unía un gran vínculo personal más allá de las diferencias ideológicas. De ese intercambio nacieron libros emblemáticos para la cultura regional como 'El olor de la guayaba' y 'Aquellos tiempos con Gabo', piezas fundamentales para comprender la intimidad del creador de Macondo. Esta entrañable relación con el genio de la literatura fue una de las facetas más admiradas de su carrera.

Durante los años 90' armó un marcado perfil como ensayista de análisis político, postura que lo posicionó como una voz referente e influyente en la agenda continental. Ese rol expuesto lo convirtió en blanco de la violencia: en 1999 sufrió un atentado cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le envió una carta bomba a su domicilio que no llegó a explotar.

Comprometido con la realidad de su país, el autor hizo en 2002 un fuerte llamado de atención a la comunidad internacional para pedir respaldo frente a la crisis de seguridad y violencia que atravesaba Colombia. Su extensa carrera combinó el oficio periodístico, el talento narrativo y un testimonio activo en las discusiones públicas de la región. Su partida definitiva deja un legado imprescindible para la cultura y el periodismo latinoamericano.