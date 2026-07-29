Adiós al pronóstico monótono: cuándo llega la ciclogénesis con tormentas y lluvias a Buenos Aires

Tras varios días de estabilidad meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por fuertes precipitaciones y nevadas. En los próximos días se espera que retorne el mal tiempo, aunque se mantendrá la humedad y las temperaturas máximas "primaverales".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y tormentas para varias localidades de Argentina. A pesar de la estabilidad que se mantuvo durante estos días en el centro del país, las condiciones meteorológicas comienzan a cambiar de cara al fin de semana donde se prevé la llegada de una ciclogénesis que cortará con la monotonía .

El SMN informó que la provincia de Misiones está bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que la zona cordillerana de Neuquén, Mendoza y San Juan está bajo alerta por nevadas persistentes y por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación podrá provocar reducción de visibilidad. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de lluvia y nieve y lluvia en zonas bajas.

27 JUL | Vuelven las muy bajas temperaturas en Patagonia Una nueva irrupción de aire de origen antártico provocará un fuerte descenso a partir del martes 28. Se espera que este evento se extienda hasta el viernes 31, cuando las temperaturas tendrán un ascenso gradual. pic.twitter.com/8amqL6KaHd

Las zonas afectadas serán principalmente Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín -Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael -Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato -Cordillera de Calingasta.

La estabilidad atmosférica que marcó los últimos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene las horas contadas. Tras jornadas de cielos parcialmente nublados y marcas térmicas estables, el panorama meteorológico se prepara para un cambio radical.

Durante el miércoles 29 y el jueves 30, la transición se hará sentir de forma gradual. Las temperaturas experimentarán un leve ascenso térmico, con máximas que irán de los 15 ° a los 17 ° y mínimas que se mantendrán en torno a los 9 °. El viento rotará y aportará una mayor carga de humedad, el combustible necesario para el desarrollo del mal tiempo que se avecina hacia el tramo final de la semana.

Captura del pronóstico extendido para CABA.

El quiebre definitivo llegará el viernes 31. Mientras la temperatura alcanzará su pico máximo de 19 °C bajo un ambiente notablemente pesado, las condiciones desmejorarán de manera drástica hacia la tarde y la noche. Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40% y el 70%, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

¿Tormentas y granizo? Alerta por el inminente arribo de una ciclogénesis en Buenos Aires

Tras unas semanas con nubosidad, humedad y tiempo estable, se espera que en los próximos días arribe una ciclogénesis sobre Buenos Aires y el Litoral que generará tormentas fuertes y abundante caída de granizo. Algunos modelos meteorológicos prevén que el cambio de las condiciones meteorológicas se darán de cara a los últimos días del mes de julio y primeros de agosto.

Según informó Meteored, durante el viernes 31 "se estará desarrollando la etapa madura de la ciclogénesis, con la formación de un centro de bajas presiones en superficie al este de la provincia de Buenos Aires". Este fenómeno aumentará de intensidad a medida que avance el fin de semana, tras una gran "circulación de aire del norte, inyectando humedad y elevando la inestabilidad de manera marcada".

Durante la semana gran parte del Litoral se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, que estarán acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Sin embargo, desde Meteored adelantaron que el momento más crítico se espera que se desarrolle "entre mediatarde y el comienzo de la madrugada del sábado 1 en el norte de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral, con una fuerte inestabilización que promoverá la generalización e intensificación de estas tormentas, bajo un escenario muy propenso para la presencia de granizo de diversos tamaños en forma aislada".