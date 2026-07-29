La Plata: buscan al ganador de más de 400 millones de pesos en la Quiniela Plus La jugada ganadora se realizó el viernes en una agencia ubicada en las calles 22 y 50. El apostador acertó los ocho números requeridos y tiene un mes para presentarse a cobrar el premio de $403 millones. Por Agregar C5N en









Buscan al ganador de más de 400 millones de pesos en la quiniela en La Plata

Una persona se convirtió en la ganadora de un premio de 403 millones de pesos de la Quiniela tras realizar una apuesta en una agencia de La Plata, ubicada en las calles 22 y 50. Sin embargo, todavía no se presentó a reclamar el dinero, equivalente a casi 270 mil dólares.

La jugada fue realizada el viernes y el lunes la Lotería de la Provincia se comunicó con la agencia para notificar que allí se había vendido el ticket ganador. Ante la noticia, los responsables del local colocaron carteles para anunciar el millonario premio y llamar la atención del apostador.

Para quedarse con el premio era necesario acertar ocho números de un total de 99. Los números que resultaron ganadores fueron: 1, 11, 15, 18, 20, 28, 34, 39, 45 y 47.

El ganador tiene un mes para reclamar el premio y deberá presentarse a retirarlo en la sede correspondiente de la Lotería. En caso de haber perdido la boleta, no podrá cobrar el dinero, por lo que desde la agencia esperan que el apostador revise sus tickets y se acerque para confirmar si es el afortunado.

Qué significan los números ganadores de la Quiniela En la tradición de la quiniela, cada número está asociado a un significado particular y también puede relacionarse con distintos sueños. El 1 representa el agua; el 11, el minero; el 15, la niña bonita; el 18, la sangre; el 20, la fiesta; el 28, el cerdo; el 34, la cabeza; el 39, la lluvia; el 45, el vino; y el 47, el muerto.

Estas asociaciones forman parte de la llamada tabla de los sueños, una tradición popular utilizada por los apostadores para elegir sus números a partir de imágenes o situaciones soñadas.