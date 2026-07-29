Se confirmó la separación de dos de los cantantes más queridos de la música argentina

Tras unas semanas de rumores, ella confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram . "Queremos comunicar antes de que sigan las especulaciones erradas", expresó.

En medio de los rumores invadían las redes sociales sobre su separación , Luck Ra y La Jaoqui confirmaron en redes sociales que ya no siguen juntos. La pareja se convirtió en una de las más consolidadas de las música, desde que blanquearon su romance en 2024, sin embargo, la ruptura tomó por sorpresa a los fanáticos.

La relación de la cantante de RKT y el del cuarteto se convirtió en un furor en redes y desde que se mostraron de manera pública fueron uno de los más queridos por sus seguidores. Sin embargo, las alarmas se encendieron hace unos días, cuando Luck Ra dejó de darle like a los comentarios de La Joaqui, algo que llamó la atención de manera inmediata.

Días atrás, desde LAM confirmaron que la pareja estaría atravesando una profunda crisis. La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que el vínculo llegó a un punto de quiebre, “quiere otra cosa para su vida", afirmó el periodista al referirse al cantante de cuarteto, dando a entender que habría sido él quien tomó distancia.

En redes la noticia se disparó y comenzaron a circular diferentes teorías sobre su supuesta separación, todavía sin ningún tipo de confirmación por parte de los protagonistas. Hasta este miércoles, día en que Joaquina eligió compartir un texto en su cuenta de Instagram a través de historias.

Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin . Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares facu siempre amo a mis hijas y ellas a él; , sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa.

Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedir comprensión de los medios los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre.

Dónde comenzaron los rumores de separación

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varias indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.