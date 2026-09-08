8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

El organismo sanitario advirtió por la comercialización de 11 productos, entre ellos Retatrutide, BPC-157 y Melanotan II. No están aprobados como medicamentos y se desconoce su composición, origen y condiciones de elaboración.

Por
ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió su advertencia sobre la venta ilegal de productos inyectables ofrecidos por Internet y WhatsApp para adelgazar. La nueva alerta incluye al Retatrutide y otros diez péptidos que se comercializan sin autorización sanitaria y cuyos efectos sobre la salud no pueden ser garantizados.

Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.
Te puede interesar:

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

Además del Retatrutide, la lista comprende BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

Según informó el organismo, ninguno de estos productos cuenta con aprobación de ANMAT como especialidad medicinal. Por esa razón, no existen garantías oficiales sobre quién los fabrica, qué contienen, cómo fueron elaborados ni cuáles son sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia.

La preocupación se concentra especialmente en las presentaciones inyectables. ANMAT señaló que este tipo de productos requiere controles estrictos durante su elaboración y seguimiento de profesionales de la salud. Una eventual contaminación podría provocar consecuencias graves, incluso fatales.

El organismo ya había emitido una primera advertencia semanas atrás, luego de detectar la comercialización de Retatrutide a través de canales digitales. El tema tomó mayor notoriedad después de que una influencer argentina relatara haber sufrido efectos adversos tras utilizar inyecciones que, según contó, había comprado por Internet.

Qué es el Retatrutide y por qué preocupa su venta

En el caso específico del Retatrutide, ANMAT aclaró que se trata de una sustancia que continúa en etapa de investigación clínica y no está aprobada como medicamento. Su utilización fuera de estudios autorizados, por lo tanto, no permite asegurar su seguridad.

Los productos incluidos en la advertencia son promocionados en Internet para distintos objetivos, desde la reducción de grasa corporal y el descenso de peso hasta supuestos tratamientos contra el envejecimiento o el oscurecimiento de la piel. La autoridad sanitaria remarcó que estas ofertas no cuentan con el respaldo de una autorización oficial en la Argentina.

ANMAT recomendó a la población no comprar ni utilizar productos inyectables que no tengan autorización sanitaria. También pidió a quienes ya tengan alguno de estos productos que informen la situación al organismo a través de [email protected] o de los canales de atención de ANMAT Responde, para facilitar las investigaciones correspondientes.

Noticias relacionadas

La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 

¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 

Tragedia en La Plata: un joven de 19 años fue atropellado por el tren al cruzar en moto con la barrera baja

Una septuagenaria ejecutó de dos disparos a su pareja tras años de maltrato.

Tucumán: una mujer de 79 años, víctima de violencia de género, mató a su esposo de dos disparos

El nene impactó contra el toldo de un kiosco.

Murió un nene de 9 años tras caer del quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia

play

Femicidio de Agostina: Claudio Barrelier volvió a declarar y el fiscal negó la posibilidad de que "quede libre"

Los estudiantes hacen un uso intensivo de los celulares.

Los estudiantes secundarios porteños pasan más de 6 horas por día con el celular y ya afecta su salud mental

Rating Cero

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

Antonela Roccuzo se creó su cuenta en TikTok para meterse en el nicho de Booktok.
play

De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

MIrtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre. 

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.
play

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

Stavros Floros exige 100 millones de dólares.

El participante de Survivor que perdió una pierna en un accidente demandó al reality

últimas noticias

Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera.

Boca abre la llave de cuartos de final ante San Pablo en La Bombonera

Hace 11 minutos
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar no se mueve y se mantiene estable en su nuevo piso por encima de los $1.500

Hace 14 minutos
ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

Hace 34 minutos
Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

Hace 46 minutos
La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 

¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Hace 53 minutos