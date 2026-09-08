ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

El organismo sanitario advirtió por la comercialización de 11 productos, entre ellos Retatrutide, BPC-157 y Melanotan II. No están aprobados como medicamentos y se desconoce su composición, origen y condiciones de elaboración.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió su advertencia sobre la venta ilegal de productos inyectables ofrecidos por Internet y WhatsApp para adelgazar. La nueva alerta incluye al Retatrutide y otros diez péptidos que se comercializan sin autorización sanitaria y cuyos efectos sobre la salud no pueden ser garantizados.

Según informó el organismo, ninguno de estos productos cuenta con aprobación de ANMAT como especialidad medicinal. Por esa razón, no existen garantías oficiales sobre quién los fabrica, qué contienen, cómo fueron elaborados ni cuáles son sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia .

La preocupación se concentra especialmente en las presentaciones inyectables. ANMAT señaló que este tipo de productos requiere controles estrictos durante su elaboración y seguimiento de profesionales de la salud. Una eventual contaminación podría provocar consecuencias graves, incluso fatales.

El organismo ya había emitido una primera advertencia semanas atrás, luego de detectar la comercialización de Retatrutide a través de canales digitales. El tema tomó mayor notoriedad después de que una influencer argentina relatara haber sufrido efectos adversos tras utilizar inyecciones que, según contó, había comprado por Internet.

"La Reini" contó su experiencia al inyectarse un fármaco para bajar de peso: "Creí que me iba a morir"



Sofía Gonet contó en sus redes que se aplicó una inyección de retatrutida, un fármaco que, según le ofrecieron, quemaba grasa incluso en reposo. pic.twitter.com/Li9Mn27j2N — Filo.news (@filonewsOK) August 18, 2026

Qué es el Retatrutide y por qué preocupa su venta

En el caso específico del Retatrutide, ANMAT aclaró que se trata de una sustancia que continúa en etapa de investigación clínica y no está aprobada como medicamento. Su utilización fuera de estudios autorizados, por lo tanto, no permite asegurar su seguridad.

Los productos incluidos en la advertencia son promocionados en Internet para distintos objetivos, desde la reducción de grasa corporal y el descenso de peso hasta supuestos tratamientos contra el envejecimiento o el oscurecimiento de la piel. La autoridad sanitaria remarcó que estas ofertas no cuentan con el respaldo de una autorización oficial en la Argentina.

ANMAT recomendó a la población no comprar ni utilizar productos inyectables que no tengan autorización sanitaria. También pidió a quienes ya tengan alguno de estos productos que informen la situación al organismo a través de [email protected] o de los canales de atención de ANMAT Responde, para facilitar las investigaciones correspondientes.