8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno responsabilizó a gestiones anteriores por la caída en las pruebas PISA

"En la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", expresaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Por
Pruebas PISA 2025: menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

Pruebas PISA 2025: menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

El Ministerio de Capital Humano tomó nota de la caída del país en los resultados de las evaluaciones PISA 2025, que encendieron nuevamente las alarmas sobre el estado del sistema educativo nacional. Argentina volvió a caer en el ranking y tocó un piso histórico desde 2006, y desde la cartera responsabilizaron a "gestiones anteriores".

El nuevo régimen está suspendido por 90 días. 
Te puede interesar:

El Gobierno consideró "inaceptable" que la Justicia bonaerense suspenda la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

"Como consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores, se registró una caída de los aprendizajes en Ciencias, Lectura y Matemática. Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", expresaron desde el ministerio que conduce Sandra Pettovello.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) mide, cada tres años, los logros de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. En esta ocasión, formaron parte 91 países y, en la Argentina, participaron 413 escuelas y 11.200 estudiantes.

"Tras conocerse los resultados, el ministerio reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales", añade el comunicado, y subraya: "En esta edición, la prueba refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno".

El Gobierno responsabilizó a "gestiones anteriores" por la caída en las pruebas PISA

"Estos resultados se inscriben en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000. La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y, en la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

"A nivel mundial, Lectura fue el área con el descenso más pronunciado, especialmente en las habilidades más complejas. La OCDE detectó un fenómeno global al que denominó 'lectores apresurados': estudiantes que responden en forma rápida e incorrecta, conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Además, los países con mayor caída en Lectura también registraron retrocesos en las demás áreas", destaca el texto.

Para Capital Humano, "esa tendencia no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina; aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

"Frente a un problema estructural, el Ministerio de Capital Humano implementa desde el primer día dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. El primero está orientado a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y a garantizar que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad. El segundo está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado", cierra el comunicado.

Noticias relacionadas

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno creó tres comandos de seguridad para la visita del papa León XIV

El Gobierno anunció que va a denunciar penalmente a varias empresas petroleras extranjeras.
play

El Gobierno anunció que denunciará a cinco petroleras por operar en Malvinas sin autorización argentina

Benjamin Netanyahu junto a Itamar Ben Gvir.

Un ministro israelí pidió a Netanyahu reconocer la soberanía argentina en Malvinas y sancionar al Reino Unido

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse este martes en Casa Rosada.

El Gobierno volverá a reunir a su mesa política con el tema Malvinas en el centro de la agenda

Javier Milei modificó su postura respecto de la soberanía argentina en las islas.

Malvinas: el 61% de los argentinos cree que el giro de Javier Milei es por "conveniencia política"

Martín Llaryora se reunió con Germán Font.

Córdoba: Llaryora se reunió con el intendente electo de Marcos Juárez y prometió su respaldo

Rating Cero

El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Durante su internación, La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK.

Revelaron que internaron a La Joaqui tras su separación con Luck Ra: los motivos y cómo está de salud

El reconocido periodista falleció a los 84 años.

Conmoción: murió un famoso periodista tras estar en terapia intensiva por graves problemas de salud

La actriz podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Preocupación: internaron de urgencia a Soledad Silveyra tras un accidente en su casa

Qué le pasó a Tini.

Desgarrador momento: qué le pasó a Tini Stoessel en medio del show que le impidió cantar

últimas noticias

Alerta sanitaria: detectan 3 casos de corovinarus variante BA,3.2 en Argentina

Alerta sanitaria: detectan tres casos de una variante del Covid-19 en Argentina

Hace 3 minutos
El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Hace 7 minutos
El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Hace 13 minutos
El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.

Juicio por Federico Aramburú: el acusado confesó haber disparado pero alegó "legítima defensa"

Hace 35 minutos
El nuevo régimen está suspendido por 90 días. 

El Gobierno consideró "inaceptable" que la Justicia bonaerense suspenda la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Hace 44 minutos