ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que no estaban inscriptos ante el organismo, lo que los convierte en artículos potencialmente riesgosos para la población. Por Agregar C5N en









ANMAT detectó que los productos de limpieza de la marca no estaban debidamente registrados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza debido a la falta de inscripción ante el organismo, lo que los convierte en artículos potencialmente riesgosos para la población.

La medida se implementó a través de la Disposición 5292/2026 de la entidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Eduardo Fontana.

Se trata de todos los productos domisanitarios de la marca Qualibest, entre ellos limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos de acabado de superficies.

Según repasa el texto, la decisión se tomó a partir de tareas de fiscalización y monitoreo que detectaron la promoción y venta de esos productos en sitios web y canales digitales sin registro ante el organismo. La disposición también explicó que no se identificó un establecimiento responsable habilitado y que la autoridad sanitaria bonaerense informó que no encontró registros de esos artículos en su jurisdicción.

Los productos Qualibest no estaban registrados ante la ANMAT. El organismo señaló que existían antecedentes de productos de la marca Qualibest inscriptos por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., aunque esas inscripciones y los registros asociados ya habían sido dados de baja. En ese marco, la ANMAT sostuvo que, al desconocerse las condiciones de manufactura y formulación, no pueden garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos.

Ante esto, el organismo dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país y en plataformas de venta electrónica hasta que esos artículos queden regularizados.