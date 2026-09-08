¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento En medio de unos días marcados por el frío, el calorcito retorna poco a poco durante los próximos días, aunque la "falsa primavera" con 20 grados de máxima durará poco. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas alertas por ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Por Agregar C5N en









La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. Télam

Tras un fin de semana con bajas temperaturas y frío, el calor retorna lentamente durante los primeros días de septiembre generando el efecto de una "falsa primavera". En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento zonda para varias localidades de Argentina con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El meteorólogo Diego "Jopo" Angeli explicó para C5N que "con el correr de las horas tendremos el cielo cada vez más despejado, entre el sol y el viento templado empuje la tarde a temperaturas más agradables". Por lo que se espera una jornada con temperaturas más altas de lo previsto, una mañana soleada y el viento templado, la máxima será de 18 grados".

7 SEP | Comenzamos la semana con mucho frío pero buen tiempo en todo el país.



Como observamos en la imagen satelital, se registra una banda nubosa en las provincias del centro y norte argentino, en el noreste de Bs. As. y sur de Patagonia. El resto, cielo despejado pic.twitter.com/OiTJX6Mall — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 7, 2026 Las provincias bajo alerta por viento son Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

A su vez, en algunas partes del territorio de Mendoza, San Juan y La Rioja también rige una alerta por viento zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿Cómo seguirá el tiempo en CABA? El pronóstico extendido del SMN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este martes 8 se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas de entre 9° y 18°. Durante la mañana y el mediodía se observarán algunos claros, mientras que hacia la noche el cielo estará más cubierto. No se prevén lluvias y los vientos se mantendrán entre 7 y 22 km/h.

Captura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El miércoles 9 continuará el ascenso térmico, con una mínima de 10° y una máxima de 19°. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, con algunos claros durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta 10% durante la noche, y los vientos rondarán los 7 a 12 km/h. Para el jueves 10, las temperaturas seguirán en ascenso y alcanzarán los 20°, con una mínima de 11°. Se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.