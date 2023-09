Aníbal Lotocki, más complicado: pidieron su detención en una nueva causa

En este caso, tras una nueva denuncia de Dufour por tentativa de homicidio, donde declaró ante la justicia que "Lotocki me condenó a una muerte lenta". El fiscal analizó los dichos, reunió pruebas y presentó ante el Juez un pedido de detención de manera inmediata.

Lotocki El fiscal Lucio Herrera solicitó la detención de Lotocki. Redes Sociales

El jueves, Fernando Burlando, el abogado que representa a la familia de Silvina Luna, pidió la prisión preventiva para Lotocki. Además, aseguró que es "un gran cambio en la situación procesal" del médico. "Hay muchos procesos investigando sus actividades y queremos garantizar su comparecencia en el juicio", sostuvo.

La presentación se hizo en el Tribunal Oral N°28, que fue donde se dictó la sentencia condenatoria a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la profesión.

El letrado aseguró que "si bien no está firme, entendemos que ha variado la situación, hoy hay muchos procesos que están investigando las actividades de Lotocki". Ante la posibilidad de que termine detenido, el abogado señaló que "es un pedido, seguramente le van a dar traslado a las partes, opinarán otros colegas y definirá la Justicia".

Virginia Gallardo reveló qué sustancia le inyectó Aníbal Lotocki en su cuerpo: "Me parece terrible"

La modelo Virginia Gallardo es una de las víctimas del médico cirujano Aníbal Lotocki tal y como sucede como Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa. En las últimas horas denunció que sufre un tipo de problema de salud producto de la intervención y reveló cuál es el material que le inyectaron.

En medio de un debate por la función de la justicia y el accionar del médico que llevó a la muerte de Silvina Luna, en Socios de Espectáculo hablaron con Ignacio González Prieto y explicó de qué se trata lo que tenía Luna en el cuerpo.

"El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podés liberar al cuerpo”, expresó el periodista y la panelista Gallardo intervino para acotar desde su experiencia.

Es por eso que, refiriéndose a su cuerpo, contó que a ella no le inyectaron metacrilato: “él (Aníbal Lotocki) salió a decir que era subitón”. También reveló que muchas de las víctimas del médico se enteraban por televisión el material que tenían en su cuerpo.

"Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y ella me confirma que me estaban mintiendo”, agregó Gallardo.

También contó que está mejor de salud y que se hace controles todos los meses, mientras se quebró en llanto: "Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia”.