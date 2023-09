Virginia Gallardo reveló qué sustancia le inyectó Aníbal Lotocki en su cuerpo: "Me parece terrible"

Lotocki Redes sociales

"El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podés liberar al cuerpo”, expresó el periodista y la panelista Gallardo intervino para acotar desde su experiencia.

Es por eso que, refiriéndose a su cuerpo, contó que a ella no le inyectaron metacrilato: “él (Aníbal Lotocki) salió a decir que era subitón”. También reveló que muchas de las víctimas del médico se enteraban por televisión el material que tenían en su cuerpo.

"Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y ella me confirma que me estaban mintiendo”, agregó Gallardo.

También contó que está mejor de salud y que se hace controles todos los meses, mientras se quebró en llanto: "Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia”.

Virginia Gallardo Redes sociales

En cuanto al caso de Mariano Caprarola contó que ella no sabía de la gravedad: “Él se acercó a mí una noche y fue terrible para los dos. Buscamos médicos, nos pasamos contactos".

Y concluyó: "Yo tengo todo y lo voy a tener de por vida con la diferencia de que vivo de mi cuerpo. Cuanto más paralizada estoy es mi salvación. La pandemia y el embarazo fueron la salvación de mi vida”.

Una exparticipante de Gran Hermano denunció que le ofrecieron inyectarse metacrilato

Griselda Sánchez, participante de la edición 2007 de Gran Hermano, reveló que años atrás le ofrecieron aplicarle metacrilato, el mismo producto que le inyectaron a Silvina Luna, y que derivó en su muerte.

Fue cuando terminó su participación en Gran Hermano, y al respecto, confió: "Me ofrecieron hacer por canje lo que le hicieron a Silvina, fue en el año 2007 y ni siquiera fue un doctor, era un profe de gimnasia que lo inyectaba. Por suerte no acepté".

Gran hermano 2007 Griselda Sánchez reveló que le ofrecieron inyectarse metacrilato en 2007.

"Después hice la tapa de la revista Hombre y estaba Mariano Caprarola (también fallecido), muy contento me mostraba lo que se había puesto. Era tentador, cuando me lo contó me pareció mágico, pero, por suerte, yo en ese momento era anti operaciones", dijo a NA.

Más allá de esa negativa, la joven indicó que tiempo después aceptó hacerse una intervención con un cirujano plástico de renombre, quien le ofreció someterse a una miniliposucción por canje: "Fue ínfimo, no había mucho para sacar porque siempre fui muy flaquita. No llegué ni a ver el resultado".