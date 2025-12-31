31 de diciembre de 2025 Inicio
Por el agobiante calor, se descompensó el ganador de la tradicional San Silvestre de Buenos Aires 2025

Laureano Rosas completó el circuito en 24 minutos, pero las altas temperaturas le jugaron una mala pasada y le provocaron un fuerte malestar al cruzar la meta.

Laureano Rosas se descompensó tras cruzar la meta.

Este miércoles 31 de diciembre se desarrolló una nueva edición de la tradicional carrera de San Silvestre en Buenos Aires. Por el agobiante calor, el ganador del evento cruzó la meta y se desmayó al llegar.

Laureano Rosas completó el recorrido en alrededor de 24 minutos, pero pese a que la carrera comenzó temprano, el calor ganó la pulseada considerando que el termómetro se posicionó por encima de los 31°.

Una vez que cruzó la línea de llegada, el corredor comenzó a sentirse mal y a debilitarse. Enseguida fue asistido por el SAME, quien se lo llevó en andas hasta la carpa médica para recomponerlo.

"Ya estoy recuperado. Se ve que tuve un golpe de calor, salí a un ritmo muy fuerte y arriba sufrí mucho las temperaturas", contó Rosas luego de salir de la carpa de asistencia.

Con Mariela López Brown para C5N y otros medios en el lugar, el atleta contó: "Me sentí bien, el recorrido estuvo genial además la gente alentó en todo momento". Sobre el momento de su descompensación, detalló: "Ya venía un poco mareado, los últimos metros la pasé mal. Apreté, pero cuando parás de golpe o hacés una pausa, el calor fue mucho".

"En Casa Rosada, donde hay una subida y puro sol fue difícil, pero sabía que venía primero así que tenía que apretar", evaluó sobre el momento más difícil de la carrera.

