Conmoción por la muerte de un estudiante: sospechan que quiso imitar una escena de "El Juego del calamar"

La Policía encontró en su teléfono una imagen del thriller distópico de Netflix.

Un estudiante británico murió repentinamente en circunstancias trágicas tras, según sospechan los investigadores, recrear una escena del thriller de Netflix "El Juego del calamar"

Sebastian Cizman, de 12 años, fue encontrado ahorcado en su casa y fue declarado muerto en el hospital poco después. La Policía encontró en su teléfono una imagen del thriller distópico de Netflix "El Juego del Calamar", en la que uno de los personajes aparecía ahorcado.

El día de su muerte, el niño de 12 años había compartido la imagen en un grupo de WhatsApp.

Posteriormente, al investigación policial descubrió que había buscado en YouTube un video de primeros auxilios sobre cómo "sobrevivir a una asfixia en solitario".

La familia de Sebastian afirmó haber hablado previamente sobre los peligros de los "desafíos online" y que él había dicho que no los intentaría.

El director del instituto católico St. Wilfred's, Dr. Philip Dore, al que el niño asistía, comentó que era "popular, alegre y divertido". Incluso era delegado del curso y había sido nombrado "estrella de la clase".

El hecho tuvo lugar luego de que los padres de cuatro adolescentes británicos presentaran una demanda contra TikTok en febrero por las muertes de sus hijos, que según ellos fueron el resultado de un desafío similar.