Allanamiento a Cristian Tarragona: la clave de la investigación

El Ministerio de Justicia y Seguridad informó que durante el procedimiento se secuestraron elementos electrónicos para ser peritados. Buscan determinar si el material de abuso sexual infantil está alojado en esos dispositivos.

Durante el allanamiento realizado este jueves en la casa del futbolista Cristian Tarragona, jugador de Unión de Santa Fe, en el marco de una causa internacional por tenencia de material de abuso sexual infantil, la Justicia secuestró dispositivos electrónicos que serán clave para la investigación.

El procedimiento se realizó en una casa de la Manzana 7 de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, donde el delantero vive junto a sus familiares. Fuentes de la investigación señalaron que "no está identificada la persona del grupo" implicada en la investigación, por lo que las pericias informáticas serán fundamentales.

"Se llevaron computadoras y celulares, pero tienen que descubrir si el material estaba alojado en esos dispositivos o si, en todo caso, lo que impactó fue el IP: alguien que estaba en la casa pudo haber usado esa conexión para ver o bajar el material, pero no pertenece a él", explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

Detalló que la investigación se inició en Estados Unidos y "se comunicaron rápidamente con distintos países donde ese material está alojado o circulando". "Tiene que ver con agencias internacionales que detectan ciertos IP donde triangulan ese tipo de imágenes y videos con material de abuso sexual infantil", señaló.

"El fiscal realizó dos allanamientos en la zona donde vive Tarragona, en Santa Fe, donde secuestraron material, pero ahora tienen que buscar si ese material existe o si fue alguien ocasional. Fue la discusión en el caso Kiczka, cuando los hermanos decían: 'No, era mi computadora pero la usabas vos'", ejemplificó.

García indicó que "este es el primer paso de la investigación" y "el material que se llevaron es muy importante para poder resolver esa cuestión", es decir, determinar cuál de las personas del grupo está implicada en la causa y con qué grado de participación.

Por el momento, no se registraron detenidos y las actuaciones fueron notificadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que interviene en la causa bajo reserva debido a la magnitud del dispositivo internacional. "No podemos decir más nada. Se han realizado secuestros de material que puede ser valioso para la investigación", informó el director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.

El comunicado oficial de Unión por el allanamiento a Cristian Tarragona

Después de la Justicia de Santa Fe informara que se había allanado la casa de Cristian Tarragona en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil, Unión, el club donde milita el delantero, difundió un comunicado oficial en el que respaldó a su jugador.

"El operativo -que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router) — se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes", sostuvo.

"Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador. Además, no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia", concluyó.