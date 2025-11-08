Santa Fe: confirman la condena de 12 años a un docente que abusó de 5 nenas en un jardín de infantes

Se trata del profesor de Educación Física Juan Francisco Trigatti, quien fue hallado culpable en segunda instancia de abusos sexuales agravados contra cinco niñas del Jardín Ceferino Namuncurá. Había sido absuelto en 2024.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena a 12 años de prisión efectiva para el docente Juan Francisco Trigatti , de 49 años, tras hallarlo responsable de abusos sexuales reiterados y agravados contra cinco niñas de entre 3 y 6 años , que asistían al Jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.

La pena fue ratificada por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, luego de que el acusado había sido absuelto el año pasado en un juicio. Se lo consideró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en cuatro oportunidades, agravado por haber sido cometido mientras se encontraba a cargo de la educación de las menores, y de abuso sexual simple , agravado por haber sido cometido por quién se encontraba a cargo de la educación de la menor.

Según la resolución judicial, las pruebas recolectadas durante el debate -entre ellas, testimonios de las víctimas , declaraciones en Cámara Gesell , e informes médicos y psicológicos- fueron consideradas coherentes, consistentes y concordantes , lo que permitió confirmar la responsabilidad penal del acusado.

En los fundamentos, la Cámara subrayó que la sentencia absolutoria de primera instancia “careció de perspectiva de género e infancia” , al desacreditar los testimonios de las menores y de sus madres bajo el argumento de una supuesta “influencia materna”.

Trigatti en la imágen, a través de una audiencia en por Zoom, en 2024.

Según indicó el sitio del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el magistrado Mudry compartió la crítica a los “métodos aplicados por el tribunal de juicio para evaluar los testimonios” y lo consideró “desajustado con el marco legal convencional, en tanto reproduce y se basa en estereotipos inadmisibles y no en prueba objetiva”.

“La investigación penal se inició a partir de denuncias radicadas por familiares de las víctimas, luego de que ellas lograron hablar sobre sus padecimientos”, según rememoraron los representantes de la fiscalía, mientras que al acusado de los delitos se le endilgaron agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de personas menores de edad.

Una causa que conmocionó Santa fe: absuelto en 2024 y condenado este año

El caso Trigatti tuvo gran repercusión en la ciudad de Santa Fe, ya que el acusado era docente de educación física en el jardín de infantes perteneciente al Arzobispado local. El 7 de octubre de 2021, tras las denuncias que dos de las niñas pudieron realizar en el Hospital de Niños de la ciudad, hubo una manifestación de madres en la puerta del jardín de Villa Yapeyú. Esa misma tarde, el acusado se presentó en la comisaría de su barrio y quedó detenido.

La causa llegó a juicio oral el año pasado, con los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro como acusadores, y la abogada Carolina Walker Torres como querellante. El 4 de octubre del año pasado, el Tribunal Oral absolvió en forma unánime al docente, atribuyendo los dichos de las niñas a la influencia de una de las madres y a una supuesta animosidad contra el acusado.

A mediados de este año recibió una condena por la Alzada, pero los abogados defensores recurrieron ese segundo fallo, así que se realizó una audiencia de apelación horizontal en la que el fiscal Matías Broggi y la fiscal Jorgelina Moser Ferro pidieron que se ratificaran los 12 años de prisión, mientras que la abogada querellante, Carolina Walker, también participó e hizo el mismo requerimiento que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

La pena fue ratificada por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri. El litoral de Santa Fe

Broggi y Moser Ferro recordaron que “el condenado cometió los ilícitos en el marco de clases de Educación Física que impartía en un jardín de infantes en 2021”. Según precisaron, “vulneró la integridad sexual de cinco niñas que pertenecían a diferentes turnos y divisiones del establecimiento educativo”.

“Trigatti aprovechó su posición de autoridad y propuso juegos que le permitieron acercarse físicamente a sus alumnas y concretar los abusos”, añadieron por lo que ahora está condenado como autor del hecho gravemente ultrajante reiterado en cuatro oportunidades, así como en simple perjuicio de la quinta víctima.

“Con esta resolución, se reafirma la posición del primer tribunal de Apelaciones en relación a las falencias que tuvo la valoración de la prueba por parte del tribunal que intervino en el juicio oral”, insistieron los funcionarios.