Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales" El presidente de la Cámara de Diputados brindó un discurso en la conferencia de la UIA y respaldó la iniciativa impulsada por el Gobierno. "Incorporará gente al sistema", afirmó.







Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. NA/UIA

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y cargó contra la oposición, ya que advirtió que "hablan de proteger derechos pero se olvidan que hay más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad".

En un discurso en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, Menem expuso su entusiasmo por las modificaciones en las leyes laborales que el Gobierno busca realizar: "Hablan de proteger derechos pero se olvidan que hay más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad. Creo que vamos a ser exitosos y veremos hasta dónde podemos llegar, a qué modernización laboral podemos llegar y qué puntos podemos incluir para el número".

Martín Menem presidente Cámara Diputados 19 marzo 2025 Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados En tal sentido, defendió la iniciativa: "La reforma laboral incorporará gente al sistema... Vamos a entrar en el círculo virtuoso". También admitió que la administración libertaria requerirá el respaldo de distintos espacios políticos y sectores: "Necesitamos del apoyo de otros bloques y de muchos sectores de la ciudadanía".

Por otro lado, elogió la gestión económica del Gobierno. "Probablemente para el año que viene no tengamos más inflación, el riesgo país siga bajando y el crédito empiece a jugar un papel importante", subrayó.

El Presupuesto 2026 y las reuniones del Gobierno con gobernadores En tanto, Menem remarcó el proyecto de Presupuesto 2026, luego de que el Gobierno confirmara las sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar en su nueva agenda. "Como prioridad está el Presupuesto 2026. Es el anhelo que tenemos, dejar plasmado en el presupuesto el equilibrio fiscal que llevamos adelante, ya que es la ley de leyes", marcó.