13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

El presidente de la Cámara de Diputados brindó un discurso en la conferencia de la UIA y respaldó la iniciativa impulsada por el Gobierno. "Incorporará gente al sistema", afirmó.

Por
Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

NA/UIA

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y cargó contra la oposición, ya que advirtió que "hablan de proteger derechos pero se olvidan que hay más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad".

daniela vilar presento el frente ambiental latinoamericano en la cop30: no es una pose
Te puede interesar:

Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: "No es una pose"

En un discurso en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, Menem expuso su entusiasmo por las modificaciones en las leyes laborales que el Gobierno busca realizar: "Hablan de proteger derechos pero se olvidan que hay más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad. Creo que vamos a ser exitosos y veremos hasta dónde podemos llegar, a qué modernización laboral podemos llegar y qué puntos podemos incluir para el número".

Martín Menem presidente Cámara Diputados 19 marzo 2025
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En tal sentido, defendió la iniciativa: "La reforma laboral incorporará gente al sistema... Vamos a entrar en el círculo virtuoso". También admitió que la administración libertaria requerirá el respaldo de distintos espacios políticos y sectores: "Necesitamos del apoyo de otros bloques y de muchos sectores de la ciudadanía".

Por otro lado, elogió la gestión económica del Gobierno. "Probablemente para el año que viene no tengamos más inflación, el riesgo país siga bajando y el crédito empiece a jugar un papel importante", subrayó.

El Presupuesto 2026 y las reuniones del Gobierno con gobernadores

En tanto, Menem remarcó el proyecto de Presupuesto 2026, luego de que el Gobierno confirmara las sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar en su nueva agenda. "Como prioridad está el Presupuesto 2026. Es el anhelo que tenemos, dejar plasmado en el presupuesto el equilibrio fiscal que llevamos adelante, ya que es la ley de leyes", marcó.

También hizo alusión a los encuentros de la administración de La Libertad Avanza con el ministro del Interior, Diego Santilli: "Él se está encargando de vincularse directamente con los gobernadores. Si a la Nación le va bien, a las provincias les va a ir bien".

Noticias relacionadas

La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del conurbano: Hasta ahora su vida era el narcotráfico, robar o un plan

La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del Conurbano: "Hasta ahora su vida era el narcotráfico"

play

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria para Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro

Diego Santilli: La informalidad nos tiene que doler a todos

Santilli: "La informalidad nos tiene que doler a todos"

otro escandalo en capital humano: denuncian que existe un desarmadero ilegal en el galpon de villa martelli

Otro escándalo en Capital Humano: denuncian que existe un desarmadero ilegal en el galpón de Villa Martelli

El gobernador salteño, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.

El Gobierno busca apoyos legislativos: Adorni y Santilli se reunieron con el gobernador Saénz

La defensa de Julio De Vido presentó una solicitud de acción urgente.

La defensa de De Vido presentó un escrito ante la ONU que busca evitar su detención

Rating Cero

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo dieron vida a Antín y Capece en El marginal﻿.
play

El sentido adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo: "Murió un hombre de otra época"

La producción cuenta con cinco episodios y un documental que se estrenará próximamente.

Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.
play

"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?
play

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

play
La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Hace 12 minutos
play

Alerta en la Universidad de 3 de Febrero: suspendieron las clases por una amenaza de una masacre

Hace 18 minutos
El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Hace 18 minutos
El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Hace 23 minutos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Hace 47 minutos