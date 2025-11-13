13 de noviembre de 2025 Inicio
Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: "No es una pose"

Durante el encuentro, Vilar destacó el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas ambientales.

En el marco de la COP30, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, encabezó la presentación del Frente Ambiental Latinoamericano, un espacio impulsado junto a gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Los siete presos suman condenas de más de 500 años por delitos de tráfico de drogas, asesinatos y fugas de cárceles.
La presentación tuvo lugar en la Zona Azul de la COP 30 en Belém y contó con la participación de Tainá de Paula, secretaria de Ambiente de Río de Janeiro (Brasil); Edith Bastidas Calderón, viceministra de Ambiente de Colombia; organizaciones internacionales como GFLAC (Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe), Oxfam, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y The Global Gas & Oil Network; y Julia Icaza, secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, de manera virtual.

Durante el encuentro, Vilar destacó el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas ambientales y en la gestión de las consecuencias territoriales de la crisis climática:

“Somos quienes conocemos las realidades de nuestras comunidades y gestionamos las consecuencias de un modelo injusto. Es urgente que nuestras voces sean escuchadas en los espacios internacionales y que se establezcan mecanismos reales de compensación por siglos de expoliación sobre nuestros pueblos.”

El Frente Ambiental Latinoamericano se presenta como un bloque soberano, regional y popular, que busca articular las experiencias del Sur Global para disputar poder real en las negociaciones internacionales.

Además, Vilar mantuvo un encuentro con la ministra de Ambiente de Brasil Marina Silva, quien destacó la gestión ambiental provincial: “son la resistencia de la acción climática”, sentenció, en referencia a la reticencia del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, a priorizar la agenda climática y ambiental.

También disertó como expositora principal en el panel “Financiamiento de Infraestructura Resiliente ante Desastres” organizado por Coalition for Disaster Resilient Infrastructure; y compartió con otros referentes regionales el encuentro “Recuperar el futuro energético: superar las desigualdades para una transición justa”, organizado por Oxfam internacional.

“Venir a la COP y participar de estas discusiones no es una pose. Tenemos la oportunidad histórica de transformar este modelo profundamente desigual e impulsar una transición justa que no se construya sobre nuevos sacrificios”, subrayó Vilar.

Con este encuentro, los gobiernos subnacionales de la región reafirmaron su compromiso con la acción climática, la justicia ambiental y la construcción de una voz unificada del Sur Global en el debate internacional.

