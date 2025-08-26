26 de agosto de 2025 Inicio
Femicidio en San Antonio de Areco: la hipótesis apunta a que el asesino manejó con el cuerpo de su pareja más de 100 kilómetros

La investigación del caso sostiene que Esteban Suárez primero mató a Florencia Revah, en una locación que se desconoce, y luego se quitó la vida dentro de su auto. Ella lo había denunciado por violencia de género.

El automóvil del apuntado por el crimen.

El automóvil del apuntado por el crimen.

Continúa la investigación por el crimen en San Antonio de Areco, ahora una de las principales hipótesis apunta a que Esteban Suárez primero mató a Florencia Revah, en una locación que se desconoce, viajó más de 100 kilómetros y luego se quitó la vida dentro de su auto. Ella lo había denunciado por violencia de género.

Ambos cuerpos fueron encontrados el pasado domingo, cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras Vacaciones encontraron dentro de un auto Chevrolet Onix.

Tras realizar las respectivas autopsias, las autoridades identificaron los dos cuerpos: Esteban Suárez, de 45 años, presentaba un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha. Mientras que Florencia Revah, de 32, tenía dos heridas de bala en el pecho y otro en el lado derecho del cuello.

Los peritos encontraron al hombre en el asiento de conductor, mientras que ella se encontraba en el asiento trasero del auto, algo que llamó la atención de los investigadores. Además, de siete cartuchos intactos de 9 milímetros sobre el capot y el parabrisas del auto. Por último, un trapo colgando desde la tapa del tanque del combustible, los peritos sospechan que Suárez intentó prender fuego el vehículo.

Según datos de la investigación, Revha había denunciado anteriormente a su pareja por violencia de género, por lo que creen que el hombre asesinó a la mujer y luego manejó con su cuerpo durante 100 kilómetros hasta detrás del barrio privado donde terminó suicidándose.

"Yo la conocí hace unos ocho años y sabía de una relación sentimental anterior, que también estaba contaminada. Una vínculo tóxico. Ella se iba del trabajo derecho a su casa, para que no se enojara su ex. No puedo creer lo que le pasó, aunque tampoco sorprende tanto. No se lo merecía", explicó una fuente cercana a la pareja en diálogo con Clarín.

Encontraron a una pareja asesina en San Antonio de Areco: cuál es la principal hipótesis

En medio de la investigación por el doble crimen en San Antonio de Areco, se supo que Esteban Suárez y Florencia Revah habían sido pareja y que ella lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género.

La primera denuncia, se radicó en febrero de 2021 por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo”, mientras que la segundo fue en abril de este año e incluso la víctima llegó a pedir una “prohibición de acercamiento, cese actos perturbación y exclusión”, según detalló NA.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Familia de Tigre, lo que confirma que ninguno vivía en Areco, si no que tenían domicilio en otra localidad bonaerense. En el lugar donde se encontró el vehículo también secuestraron tres celulares, el DNI de ambos, una pistola Bersa, más de 25 cartuchos, tres vainas servidas y dos tickets de peaje.

A raíz de ello, la primera hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un femicidio, seguido de suicidio: el hombre habría mato primero a la mujer desde afuera, luego ingresó al auto y se quitó la vida con la misma arma.

Sin embargo, en las tareas de investigación también se hallaron, en la ventanilla trasera, un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada.

