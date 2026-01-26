Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 36° en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en un cierre de enero con los termómetros al rojo vivo.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda protegerse del sol ante el calor extremo.

La semana comienza con el mercurio bien alto en los termómetros en todo el país y este lunes hay diez distritos bajo alerta tanto amarilla como naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo , a la vez que siete provincias recibieron aviso por tormentas . Las altas temperaturas no dan tregua y es necesario tomar todas las precauciones para evitar inconvenientes de salud.

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el norte de San Luis, Oeste de Córdoba, este de La Rioja, centro y sudeste de Catamarca, todo el territorio de Tucumán, centro y norte de Salta y centro y este de Jujuy .

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas , con otra jornada de calor que se sufrirá en centro y sur de Misiones, Corrientes, este de Entre Ríos, este de Formosa, centro y norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, centro y este de Córdoba, centro y norte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires .

Un largo corredor al norte y centro del país sufrirá fuertes tormentas.

También hay aviso naranja para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, oeste de Entre Ríos, sur y este de la provincia de Buenos Aires y las Islas Malvinas .

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

smn servicio meteorológico nacional clima alerta calor 26 enero 2026 Otra jornada con calor extremo en varias partes del país. SMN

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.



Alerta amarilla y naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 26° y 36°, con vientos leves del noreste. Rige alerta naranja para la zona sur del Conurbano, mientras que el resto del AMBA está bajo aviso amarillo.

Este sofocante lunes será el día más caluroso de la semana, y luego la temperatura máxima irá en descenso. Para el martes se esperan lluvias leves durante la madrugada, que traerían un ligero alivio aunque los valores térmicos seguirán en rojo.