26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 36° en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en un cierre de enero con los termómetros al rojo vivo.

Por

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda protegerse del sol ante el calor extremo.

C5N

La semana comienza con el mercurio bien alto en los termómetros en todo el país y este lunes hay diez distritos bajo alerta tanto amarilla como naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo, a la vez que siete provincias recibieron aviso por tormentas. Las altas temperaturas no dan tregua y es necesario tomar todas las precauciones para evitar inconvenientes de salud.

El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.
Te puede interesar:

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el norte de San Luis, Oeste de Córdoba, este de La Rioja, centro y sudeste de Catamarca, todo el territorio de Tucumán, centro y norte de Salta y centro y este de Jujuy.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas tormenta 26 enero 2026
Un largo corredor al norte y centro del país sufrirá fuertes tormentas.

Un largo corredor al norte y centro del país sufrirá fuertes tormentas.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en centro y sur de Misiones, Corrientes, este de Entre Ríos, este de Formosa, centro y norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, centro y este de Córdoba, centro y norte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

También hay aviso naranja para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, oeste de Entre Ríos, sur y este de la provincia de Buenos Aires y las Islas Malvinas.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

smn servicio meteorológico nacional clima alerta calor 26 enero 2026
Otra jornada con calor extremo en varias partes del país.

Otra jornada con calor extremo en varias partes del país.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla y naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 26° y 36°, con vientos leves del noreste. Rige alerta naranja para la zona sur del Conurbano, mientras que el resto del AMBA está bajo aviso amarillo.

Este sofocante lunes será el día más caluroso de la semana, y luego la temperatura máxima irá en descenso. Para el martes se esperan lluvias leves durante la madrugada, que traerían un ligero alivio aunque los valores térmicos seguirán en rojo.

smn servicio meteorológico nacional clima pronostico caba 26 enero 2026
Rige alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires por calor extremo.

Rige alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires por calor extremo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan fuertes nevadas y bajas temperaturas. 

Gran tormenta de nieve en EEUU: 8.000 vuelos fueron cancelados

play

Ola de calor sofocante en Buenos Aires: un "muro atmosférico" mantendrá las altas temperaturas

La hidratación es necesaria para evitar el golpe de calor ante las altas tempreraturas. 

Alerta por las altas temperaturas en la Ciudad: más de 100 personas asistidas por golpes de calor

EEUU en alerta po una tormenta gigamtesca. Imagen de archivo.

Alerta en EEUU por el avance de una gigantesca tormenta

Se esperan cuatro días con máximas arriba de los 33°. 

Ola de calor en Buenos Aires: rigen alertas por altas temperaturas

Las tormentas afectarán el sur de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: a qué hora llueve

Rating Cero

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

últimas noticias

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel

Bessent respaldó a Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Trump

Hace 16 minutos
El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.

El dólar arranca estable la última semana de enero

Hace 18 minutos
Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Hace 28 minutos
play

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

Hace 38 minutos
Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Hace 47 minutos